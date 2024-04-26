24 апреля к детскому омбудсману Узбекистана Сурайё Рахмоновой поступило обращение от жительницы Чиракчинского района Кашкадарьинской области.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам детей, в обращении говорится о несовершеннолетней жительнице района, которая подверглась сексуальным домогательствам со стороны двух молодых людей. Один из них записал видео и угрожал его распространить.

В ходе расследования выяснилось, что в июле прошлого года девушка подверглась домогательствам со стороны Ш. Х., а второй парень Ж. М. записывал видео. Впоследствии он стал угрожать распространением записи и вымогал у девушки деньги. Угрозы и вымогательство не прекратились даже после того, как он получил от неё деньги.

На видео, которое попало в соцсети, видно, как парень поднимает платье девушки, а когда она начинает сопротивляться и отодвигаться от него — несколько раз бьёт её по лицу.

Пострадавшая написала заявление в районное ОВД 30 марта. В рамках доследственной проверки было назначено проведение судебно-медицинской, криминалистической и биологической экспертиз.

8 апреля было возбуждено уголовное дело по статьям 118 через статью 25 (покушение на изнасилование) и 165 (вымогательство) Уголовного кодекса Узбекистана.

Уголовное дело находится на контроле прокуратуры Кашкадарьинской области, детский омбудсман также продолжает следить за ситуацией, говорится в сообщении.