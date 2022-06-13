Узбекистан обсуждает с российской корпорацией «Росатом» оптимизацию стоимости строительства атомной электростанции. Об этом заявил на встрече с журналистами заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.

«Что касается строительства АЭС. Опять-таки мы возвращаемся к вопросу, насколько это экономически целесообразно. С одной стороны, проект очень интересен тем, что он снижает зависимость от ископаемого топлива. В отличие от солнечной и ветровой генерации дает достаточно высокие гарантии по стабильной выработке [электроэнергии]. С другой стороны, нужно отметить, что чисто экономически этот проект очень сильно проигрывает другим видам генерации», — рассказал он.

По словам замглавы Минэнерго, сейчас узбекская сторона обсуждает, на сколько можно уменьшить затраты на строительство АЭС, чтобы в конечном итоге снизить стоимость единицы производимой продукции.

«То есть, говоря простым языком, — во сколько нам обойдётся энергия, которая произведена на этой АЭС? Будет ли она конкурентной по сравнению с другими источниками? Если нет, то вывод очевиден. Если да, то это то, что мы должны реализовывать», — отметил он.

Шерзод Ходжаев отметил, что с самого начала предполагаемым стратегическим партнером Узбекистана по этому проекту была выбрана корпорация «Росатом», с которыми проведены некоторые изучения и изыскания. В частности, определена потенциальная площадка, но «есть определённые нюансы».

«Они связаны с тем, что исследования показывают необходимый объём инвестиций. То есть какой должна быть станция на этом участке, как она должна работать, в каком режиме. Исходя из этого можно посчитать капитальные затраты на строительство станции. Если мы хотим снизить стоимость конечной электроэнергии, вырабатываемой на этой станции, то мы должны снизить стоимость строительства. Это очевидно», — заявил он.

По его словам, Узбекистан продолжает работать с «Росатомом» по вопросу оптимизации стоимости проекта, то есть «это сотрудничество не прекращалось».

Шерзод Ходжаев отметил, что желающих построить АЭС много, но при выборе партнёра необходимо учитывать не только фактор строительства станции, но и её эксплуатацию в течение 50−60 лет, а также вывод из эксплуатации.

«Узбекистан, являясь страной с достаточно серьёзными проблемами по логистике, то есть у нас есть определенные ограничения по логистике, обязан учитывать и этот фактор. Желающих построить подобного рода станцию очень много. Но, если смотреть на 50−60-летнюю перспективу, то нужно думать о том, как поставлять топливо для станции и как утилизировать отходы», — сказал он.

АЭС в Узбекистане

Концепцией развития атомной энергетики в Узбекистане на 2019−2029 годы начало строительства АЭС намечено на 2022 год. Станция будет построена за счёт средств госбюджета Узбекистана и госкредита России.

Проект предусматривает возведение атомной электростанции с водо-водяными реакторами типа ВВЭР-1200 мощностью по 1,2 ГВт·ч в Джизакской области. В его строительстве будет участвовать российская госкорпорация «Росатом».

Генеральный директор «Узатома» Журабек Мирзамахмудов отмечал, что в декабре 2028 года планируется ввести в строй первый энергоблок станции, в июне 2030 года — второй блок.

В октябре 2019 года генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что корпорация до конца 2019 года планирует подписать основной контракт на строительство АЭС в Узбекистане. Однако по сей момент сообщений о подписании документа не было.

В ходе однодневного визита президента Шавката Мирзиёева в Россию 19 ноября 2021 года между странами было подписано 18 документов, в том числе соглашения между правительствами о сотрудничестве в области ядерной и биологической безопасности.

В начале ноября прошлого года Абдулазиз Камилов, возглавлявший тогда Министерство иностранных дел, заявил, что вопрос строительства АЭС в Узбекистане сейчас рассматривается как с точки зрения экономической целесообразности проекта с учётом многочисленных предложений инвестиций в зелёную энергетику, так и с точки зрения его транспарентности. «Будем изучать отношение к данному вопросу общественности не только Узбекистана, но и соседних государств», — сказал он.