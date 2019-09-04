Российская корпорация «Росатом» планирует в начале 2020 года запустить работы на площадке по строительству атомной электростанции в Узбекистане, заявил генеральный директор корпорации Алексей Лихачёв. Он принял участие в церемонии открытия первого зарубежного филиала Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ в Ташкенте на базе института ядерной физики Академии наук Узбекистана 3 сентября.

«Наша главная задача — выйти на площадку в начале следующего года, уже имея контракт и имея основные совместные решения, как по этапам финансирования, так и по этапам реализации проекта», — сказал Алексей Лихачёв, отвечая на вопрос о ходе реализации проекта.

Глава «Росатома» также сообщил, что за прошедшее с момента подписания соглашения о строительстве АЭС время стороны подготовили «все необходимые знания, чтобы уже описать в конкретных документах образ будущей станции, ее параметры».

«До конца года мы планируем выйти на контрактный верхний уровень. Начался также диалог между Минфинами по финансовым вопросам в рамках кредитного соглашения», — добавил Алексей Лихачёв.

В конце июня нынешнего года компания «Атомстройэкспорт» (входит в состав «Росатома») приступила ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству. Ранее гендиректор агентства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019 года. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.

Филиал НИЯУ МИФИ в Ташкенте создан по договоренности президентов России и Узбекистана в рамках реализации проекта сооружения первой АЭС в Узбекистане. Первый прием 100 студентов в 2019—2020 учебном году завершился в июле, конкурс составил 6−7 человек на место. Студенты будут обучаться по четырем инженерно-техническим специальностям в сфере атомной энергетики.