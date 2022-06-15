Дисциплинарный комитет Азиатской конфедерации футбола (AFC) вынес решение по поводу событий на четвертьфинальном матче Кубка Азии между командами Узбекистана и Ирака до 23 лет.

По данным AFC, после того, как арбитр удалил вратаря узбекской сборной Абдувахида Нематова, болельщики на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте начали бросать на поле различные предметы, включая камни, из-за чего игра была приостановлена на несколько минут.

Дисциплинарный комитет постановил, что Абдувахид Нематов будет дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 долларов.

Кроме того, Азиатская конфедерация футбола постановила, что олимпийская сборная Узбекистана проведёт полуфинальный матч против Японии 15 июня на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте без зрителей и выплатит штраф в 50 тысяч долларов.

Несмотря на полное закрытие стадиона, до 500 японских болельщиков получили право посетить встречу.

В сообщении также отмечается, что Ассоциация футбола Узбекистана не обеспечила условия, чтобы во время матча все коридоры и лестницы были свободны от каких-либо препятствий из-за того, что там сидели зрители.

Кроме того, сообщается, что Узбекистан не смог внедрить систему, которая регистрировала количество вошедших и находившихся на стадионе зрителей.

В AFC отметили, что принимающей стороне не удалось обеспечить условия, чтобы ко входам подходили только обладатели билетов, а также не смогла провести финальный досмотр и запретить зрителям проносить запрещенные предметы.

Напомним, 11 июня сборная Узбекистана по футболу среди игроков до 23 лет одержала победу над командой Ирака в серии пенальти — 2:2 (3:2).

В ходе матча между молодёжными командами Узбекистана и Ирака болельщики бросали камни. В результате пострадали фотограф и оператор. Главный тренер иракской сборной считает, что игру необходимо было остановить. «Фанаты бросали в нас камни. У меня вопрос к АФК: это нормально?» — сказал он.

ГУВД Ташкента сообщило о задержании 47 человек. К административной ответственности привлекли 19 болельщиков, по остальным продолжается расследование.

Телеканал Sevimli также сообщил об избиении оператора, снимавшего матч Узбекистан-Ирак, группой сотрудников органов внутренних дел. Сотрудники потом извинились и потребовали не сообщать об инциденте. В МВД Узбекистана заявили, что оператор Sevimli пострадал в результате потасовки в толпе, пытавшейся проникнуть на стадион.