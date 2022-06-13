Футбольный матч между молодёжными командами Узбекистана и Ирака был отмечен не только бросанием камней болельщиками. Мы писали, что в результате инцидента пострадали фотограф и иностранный оператор.

Сайт новостной программы Zamon телеканала Sevimli сообщил о препятствовании деятельности его сотрудников и их избиении представителями органов внутренних дел. Материал вскоре был удалён, но его успели сохранить в Facebook.

В сообщении говорится, что у сотрудников телеканала есть аккредитация на освещение всех игр турнира, что они и делали. «Но вчерашняя игра дорого обошлась нашим коллегам», — говорится в материале.

Примерно в 21:00 два сотрудника телеканала собирались взять интервью у игроков на стадионе «Пахтакор», где столкнулись с запретом со стороны сотрудников ОВД. Несмотря на наличие специального разрешения, журналистам заявили: «Нам по***, что вы пресса. Мы выполняем задание».

Журналисты выразили несогласие с запретом и начали снимать происходящее на стадионе. Сотрудники ОВД сорвали пропуск оператора и бросили его на землю, отобрали камеру, скрутили руки и отвели от журналиста.

Журналист, увидев, как его коллегу уводят словно преступника, потребовал сотрудников ОВД отпустить оператора. Сотрудники ОВД скрутили руки и ему, отобрав микрофон и пропуск (его бросили на землю и наступали ногами), пишет сайт телепрограммы.

«Впервые за всю свою деятельность я попал в такую ситуацию. Я не такой человек, который идёт на конфликты. Те, кто меня хорошо знают, подтвердят. Если честно, в этот момент я чувствовал себя как преступник. Сотрудник органов набросился на мой микрофон и кинул его кому-то, скрутил мне руки за спиной. Второй же крепко ухватился за мой ремень», — цитирует сайт рассказ журналиста.

«Смотрю то на микрофон, то на оператора. Вдруг вижу, как оператор кричит от ударов, лёжа на земле. Шесть-семь сотрудников ОВД и сотрудник Национальной гвардии пинают его. Один из сотрудников бьёт его по ноге дубинкой. Остальные пинают по голове и животу. Меня держат за руки, всё, что я могу, только кричать о помощи», — сообщил журналист.

«Всё произошло за секунды, я не мог понять, что происходит. Люди снимали, как сотрудники ОВД пинают журналиста. Нас просто опозорили перед всеми. Скрутив руки, отвезли в здание УВД Шайхантахурского района и передали в дежурную часть», — говорится далее в рассказе.

«Оператор, не выдержав боли, сел на пол в здании ОВД. Меня вывели на улицу. Видя, что у оператора ухудшается здоровье, я был вынужден позвонить в скорую помощь. Медработник сообщил, что оставлять оператора в отделении опасно, что его нужно срочно везти в больницу. Потом моего коллегу забрали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи», — сказал журналист.

Оператор также рассказал, что произошло: «Из рук вырвали камеру. Со всех сторон посыпались удары, но я устоял. Потом шесть-семь человек одновременно начали пинать. Один из них два раза применил ко мне в области груди электрошокер. Я упал. Остальное хорошо не помню. От боли в глазах всё потемнело, начало расплываться… Когда я открыл глаза, я был уже в больнице».

«Когда меня везли в больницу, мой коллега позвонил в 102 и описал ситуацию. Но прошли уже сутки, от них никаких вестей. Повезло, что я жив остался. Был бы на моём месте кто послабее, мог бы не выдержать ударов ногами и скончаться. Как можно быть таким безразличным к судьбе человека?» — отметил оператор.

После того, как оператора увезла «скорая», журналист попросил вернуть ему камеру, штатив, микрофон и пропуск. Перед его глазами флешку отправили в ГУВД Ташкента и сказали: «Заберёшь её там». К этому времени матч уже завершился. Журналисту удалось забрать камеру и штатив примерно в 2:10. Микрофон и пропуск так и не вернули, сообщает сайт программы.

«Самое интересное, что после всего, что произошло, сотрудники ОВД попросили у журналиста прощения и потребовали не говорить лишнего и не сообщать нигде об инциденте», — отмечается в сообщении.

Телеканал спрашивает: «Как можно это оценить? Таково нынешнее состояние журналистики» До каких пор журналистов будут унижать… Если журналист должен терпеть слова вроде «помалкивай» после унижений со стороны неких высокомерных личностей, это на самом деле смерть ЖУРНАЛИСТИКИ!".

Журналист Азиза Курбонова, комментируя инцидент, написала: «С одной стороны летят камни болельщиков. С другой — оператора пинают несколько сотрудников ОВД. У нас всё в комплекте. Прошло уже два дня, но от органов нет ни комментария, ни публичного извинения, ни какого-либо заявления».

На днях в Ташкенте парень и девушка сообщили об избиении сотрудниками ОВД. В МВД заявили, что сотрудники, задержавшие пару, проверяли её из-за «подозрения на причастность к закладке наркотиков, а также нарушений профилактического надзора».

В мае сотрудники ОВД в Самарканде с применением электрошокеров принудительно доставили туристов из Казахстана в участок, заявляя, что после 23:00 на улице находиться нельзя, потому что в городе проводится мероприятие «Безопасная ночь», и что у них есть «план». Двое сотрудников и их руководители были уволены.