Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов прокомментировал сообщение телеканала Sevimli об избиении телеоператора сотрудниками органов внутренних дел.

В его заявлении говорится, что 11 июня во время футбольного матча между молодёжными сборными Узбекистана и Ирака сотрудники ОВД и Национальной гвардии, привлечённые для охраны общественного порядка на стадион «Пахтакор», в 21:00 закрыли вход на стадион по причине его заполнения болельщиками.

Отдельные граждане у входа со стороны улицы Навои выразили недовольство и устроили скандал, пытаясь попасть на стадион, отмечается в заявлении.

«Сотрудники оперативно предотвратили возможные хулиганские действия и доставили нескольких граждан в районное УВД. Выяснилось, что среди граждан были также представители программы Zamon телеканала Sevimli, и что во время потасовки оператору телеканала Т. Иброхимову были нанесены телесные повреждения и повреждены технические устройства. Ему была оказана своевременная медицинская помощь, и он был госпитализирован», — отметил Шохрух Гиясов.

Он заявил, что в этот день от других граждан не поступало сообщений о получении телесных повреждений.

«По факту происшествия назначена проверка, ведутся работы по установлению граждан, нарушивших общественный порядок», — говорится в заявлении.