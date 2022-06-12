Сборная Узбекистана по футболу среди игроков до 23 лет одержала победу над командой Ирака в четвертьфинале Кубка Азии. Матч, прошедший 11 июня на стадионе «Пахтакор» в Ташкент, завершился со счётом 2:2, а в серии пенальти узбекистанцы были точнее — 3:2.





Хозяева поля остались вдесятером на 13-й минуте матча. Вратарь Абдувохид Нематов получил красную карточку и был удалён после того, как ударил локтем Хасана Матрука в своей штрафной. Главный тренер Тимур Кападзе провёл замену, убрав полузащитника Диёра Холматова и выпустив вратаря Владимира Назарова.

Это нарушение также привело к пенальти, который успешно реализовал нападающий Вака Рамадан.

Полузащитник Жасур Жалолиддинов мог сравнять счёт на 25-й минуте, но его удар со стандарта пришёлся на штангу.

В конце первого тайма левый вингер Хожимат Эркинов сместился в центр, вошёл в штрафную, где на нём совершили фол. 11-й метровый удар успешно реализовал Жасур Жалолиддинов.

На 50-й минуте второго тайма хозяева вырвались вперёд. Нападающий Хусайн Норчаев сделал прострел с правого фланга, после чего защитник Хусейн Аль-Савад направил в свои ворота.

Однако на 68-й минуте иракцы сравняли счёт благодаря голу Аммара Алодхаими.

Матч перешёл в экстра-таймы, но команды не смогли забить больше голов.

В серии пенальти иракцы вышли вперёд после промаха Мухаммадкодира Хамралиева, но затем сборная Ирака трижды промахнулась (один гол отразил Владимир Назаров).

Олимпийская сборная в полуфинале встретиться с победителем матча между сборными Республики Корея и Японии. Игра за выход в финал состоится 15 июня на стадионе «Бунёдкор».

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На послематчевой пресс-конференции главный тренер Тимур Кападзе заявил, что «красная карточка стала неожиданностью». «Для нас было большим вызовом остаться вдесятером так рано. Однако ребята не сломались духом, спасибо им за это. Главное, что мы выиграли», — сказал он.

Полузащитник Жасур Жалолиддинов заявил, на стадионе можно было ощутить непередаваемую атмосферу. «Это было похоже на игру в Лиге чемпионов Европы. Красная карточка оказала большое влияние. Это показало нам, насколько мы сильны. Благодаря таким играм мы получаем большой опыт. Еще раз спасибо зрителям за их прекрасную поддержку», — отметил он.

Тимур Кападзе заявил, что красная карточка вратаря Абдувохида Нематова станет большой потерей, поскольку «он один из лидеров команды».

«В команде 23 игрока. В следующем матче мы постараемся добиться желаемого результата с нашим запасным вратарем», — сказал наставник.

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