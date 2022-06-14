По делу о бросании камней на футбольном матче между молодёжными сборными Узбекистана и Ирака на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте задержаны 47 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, на 12-й минуте матча, когда арбитр показал вратарю Узбекистана Абдувохиду Нематову красную карточку и назначил 11-метровый пенальти, болельщики возмутились и начали забрасывать поле пластиковыми бутылками и стаканами, а также кусками бетона под ногами.

Один из камней попал в живот фотокорреспонденту Ж. С. (1992 года рождения), которого унесли со стадиона на носилках. Ему была немедленно оказана помощь, и он в тот же день был выписан из больницы. Он сообщил, что не имеет претензий к болельщикам и отказался подавать жалобу.





По результатам расследования инцидента ГУВД задержало 47 человек. Из них 6 — Фахриддин А (1998), Сарвар Т. (1991), Тухтамурод Б. (1984), Бехзод Ж. (2003), Мехрож В. (2002) и Аброр Х. (1998) — получили по 15 суток административного ареста.





10 гражданам назначен арест на 10 суток, ещё 3 человека оштрафованы. В отношении 28 лиц расследование продолжается.