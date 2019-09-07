Площадка для строительства первой атомной электростанции в Узбекистане у озера Тузкан в Джизакской области почти полностью соответствует критериям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила пресс-служба агентства «Узатом».

"У МАГАТЭ перечислены 15 «неблагоприятных факторов», при наличии которых строительство АЭС под вопросом. Так вот наша нынешняя площадка — это очень редко встречается в мире — полностью свободна от 14 из них", — сказал генеральный директор проектного института инженерных изысканий в строительстве, геоинформатики и градостроительного кадастра Юлдаш Магрупов, которого цитирует «Узатом».

По оценке главы проектного института, 15-й фактор — подземные воды на расстоянии 6−12 метров от поверхности — «легко решаются инженерным способом».

В «Узатоме» напомнили, что инженерные изыскания на приоритетной площадке планируется закончить до конца 2019 года, материалы работ будут направлены в Государственный комитет промышленной безопасности для получения разрешения на площадку.

До конца 2020 года будет подготовлена и выставлена на общественные слушания оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) при строительстве АЭС.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что корпорация до конца 2019 года планирует подписать основной контракт на строительство АЭС и в начале 2020 года начать работы на площадке по строительству станции.