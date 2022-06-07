Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 июня на совещании высказался об отсутствии генеральных планов городов, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
Из 45 тысяч участков, предложенных для выставления на аукцион, 3000 были возвращены ведомствами, с которыми согласовываются это решение. Основной причиной указано отсутствие генеральных планов регионов или архитектурно-планировочных проектов.
Президент подверг критике тот факт, что только у 30% городов есть генеральный план, а архитектурно-планировочные проекты — только у 1% кишлаков.
«Нужно открыто сказать, что государственные проектные институты „монополизировали“ разработку генеральных планов городов. В рамках инвестиционных программ ежегодно государственным проектным институтам выделяются большие суммы денег, но генплан ни одного района или города не доведён до конца», — заявил глава государства.
По его словам, стоимость услуг государственных проектных институтов в несколько раз выше, чем в зарубежных или частных проектных организациях.
«Поэтому я проведу отдельное обсуждение по трансформации строительной отрасли», — сказал президент.
Срок подготовки генплана Ташкента откладывался несколько раз
Летом 2012 года сообщалось об обсуждении технико-экономического обоснования генплана Ташкента и его пригородной зоны, рассчитанного до 2030 года.
В указе президента от августа 2018 года говорилось, что отсутствие генерального плана столицы «приводит к неупорядоченному строительству, не позволяет определять дальнейшее расширение деятельности субъектов предпринимательства, а также сдерживает опережающее социально-экономическое развитие» города. Хокиму Ташкента было поручено до 1 октября 2018 года провести международный конкурс на разработку проекта концепции генерального плана и самого генплана.
В феврале 2019 года Даврон Хидоятов, тогда работавший первым заместителем хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций (ныне — хоким Чирчика), сообщал, что концепция генплана Ташкента будет подготовлена в формате 3D до конца апреля того года. Он отмечал, что над её созданием работают компании из Китая, Турции и Великобритании. Позже сроки сдвинулись — документ, к разработке которого была привлечена турецкая компания, планировалось представить в 2020 году.
Бывший первый заместитель министра строительства Шерзод Хидоятов (ныне — министр жилищно-коммунального обслуживания) в декабре 2020 года заявил, что разработку генплана Ташкента планируется завершить и представить его населению к концу 2022 года. Этот срок совпадает со сроком, утверждённым правительством.
Указом президента от ноября 2020 года определено, что к 2025 году все города и четверть городских поселков Узбекистана должны быть охвачены генеральными планами. При этом проектные документы должны утверждаться с учетом результатов общественного обсуждения.
В ноябре 2021 года правительство поручило хокимияту Ташкента разработать генеральный план города до конца 2022 года. Срок завершения разработки документа неоднократно переносился.
Pavel Markovic
А смысл в генплане когда всё сносят? Как хокимы смогут продавать землю, если у района будет генплан? Непорядок.