За первые четыре месяца текущего года импорт продовольственных товаров в Узбекистан увеличился на 48,9%, говорится в отчёте Государственного комитета по статистике.

За этот период завезено продовольствия на 1,12 млрд долларов, что на 370,2 млн долларов больше показателя за январь-апрель прошлого года.





Из общего объёма 74,7% приходится на три страны. Казахстан сохранил первое место и увеличил свою долю в поставках продуктов питания в Узбекистан — 430,3 млн долларов (38,2%), Россия занимает вторую позицию с 282,6 млн долларов (25,1%).

Бразилия также осталась на третьей строчке — оттуда импортировано продовольствия на 127,7 млн долларов. Почти весь импорт составляет тростниковый сахар-сырец, используемый для производства сахара в Узбекистане, — 119,6 млн долларов.

Кроме того, из Бразилии продолжается завоз мяса — за четыре месяца объём импорта составил 4,36 млн долларов (в апреле — 1,52 млн долларов).

В январе-апреле вырос импорт пшеницы из Казахстана — с 192 млн до 281,3 млн долларов (+46,5%), пшеничной муки — с 25,1 млн до 37,5 млн (+49,7%), растительного масла — с 26,2 млн до 29 млн (+10,7%), маргарина и комбижира — с 1,3 тысячи до 21,1 млн долларов (16 раз), мяса — с 4,7 млн до 17,8 млн (3,8 раза), ячменя — с 1,8 млн до 7,8 млн долларов (4,3 раза).

Поставки продовольствия из России также выросли. Импорт маргарина и комбижиров вырос в 6 раза — до 89,7 млн долларов, какао и шоколада — до 29,3 млн долларов, или на 34,1%, детских пищевых продуктов — до 7,8 млн долларов (+53,5%).

Из Беларуси вырос завоз мяса — в 2 раза, до 38,9 млн долларов, из Пакистана импортировано почти в 5 раз больше картофеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 33 млн долларов, а также в 2,7 раза больше мандаринов — 5,6 млн долларов.

В Узбекистан также завозились бананы из Эквадора на 21,4 млн долларов (в 2 раза) и кукуруза из Турции на 5 млн долларов (+94,4%).

Пшеница по-прежнему занимает значительную долю в общем импорте продовольственных товаров — 281,4 млн долларов (25% от общего объема). Импорт сахарного тростника-сырца составил 119,6 млн долларов (10,6%), маргарина и комбижира — 113,3 млн долларов (10,1%), мяса крупного рогатого скота — 66,5 млн (5,9%), картофеля — 46,8 млн (4,2%), какао и шоколада — 39,4 млн долларов (3,5%).

Ситуация с продовольственным кризисом в мире

Всемирный банк в конце апреля сообщил, что война в Украине нанесла серьезный удар по товарным рынкам, изменив глобальные модели торговли, производства и потребления таким образом, что цены останутся на исторически высоком уровне до конца 2024 года.

Ожидается, что в 2022 году цены на энергоносители вырастут более чем на 50%, а в 2023 и 2024 годах они снизятся. Цены на неэнергетические товары, включая продукцию сельского хозяйства и металлы, согласно прогнозам, вырастут почти на 20% в 2022 году, а в последующие годы их рост также замедлится.

По прогнозам, цены на пшеницу вырастут более чем на 40%, достигнув в этом году рекордного уровня в номинальном выражении. Это окажет давление на развивающиеся экономики, которые зависят от импорта зерна, особенно из России и Украины. Согласно прогнозам, цены на металлы вырастут на 16% в 2022 году, затем снизятся в 2023 году, но при этом останутся на высоком уровне.

Рост цен на продовольствие по итогам текущего года аналитики ВБ ожидают на уровне 22,9%, но уже в 2023-м они могут снизиться на 10,4%. Наиболее значительный рост ожидается в сегменте растительных пищевых масел — 29,7%. Рост цен на удобрения может составить 69,2%, что повлияет на цены на сельхозпродукцию.

Какие меры принимает Узбекистан

Для предотвращения резкого роста цен на продовольствие президент до 1 января 2023 года обнулил таможенные пошлины на импорт 22 видов продуктов питания, в том числе на рыбу, молочные продукты, сливочное масло, яйца, бананы, цитрусовые, кофе, растительное масло и другие. На этот же срок не применяется двойная ставка таможенной пошлины в отношении товаров, происходящих из стран, с которыми нет режима наибольшего благоприятствования.

Кроме того, до конца года временно приостанавливается обязательная маркировка на государственном языке импортных продовольственных товаров, а также снимается ограничение на участие импортного продовольствия в госзакупках.