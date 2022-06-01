В Узбекистане на срок с 1 мая 2022 года до 1 января 2023 года планируется освободить от таможенных пошлин импорт 22 видов потребительских и продовольственных товаров, включая мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты и растительное масло. Это предусмотрено указом президента от 31 мая.

Нулевые ставки таможенной пошлины устанавливаются на:

Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, мулов или лошаков, свежее, охлажденное, замороженное (ранее была ставка в 10%); Рыбу (5%); Рыбное филе (5%); Рыбу сушеную, соленую или в рассоле (5%); Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ (15%); Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты (5%); Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные (30%); Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные (20%, но не менее 0,20 доллара/кг); Цитрусовые плоды, свежие или сушеные (кроме лимона) (20%, но не менее 0,20 доллара/кг); Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции (5%, но не менее 0,20 доллара/кг); Чай в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг в одноразовой упаковке (15%, но не менее 0,30 доллара/кг); Прочий чай в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг (10%, но не менее 0,20 доллара/кг); Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (5%); Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (5%); Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или и рафинированные, но без изменения химического состава (5%, но не менее 0,10 доллара/кг); Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (5%); Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке (5%, но не менее 0,10 доллара/кг); Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516 (5%, но не менее 0,15 доллара/кг); Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401−0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные (30%, но не менее 1 доллара/кг); Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, шариков, крупинок или в других аналогичных формах (15%); Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные (20%); Дрожжи пекарные (20%, но не менее 0,50 доллара/кг).

На этот же срок в отношении товаров, происходящих из стран, торгово-экономические отношения с которыми не предусматривают режима наибольшего благоприятствования, двойная ставка таможенной пошлины не применяется.

Ранее заместитель министра финансов Дилшод Султанов сообщил «Газете.uz», что сейчас у Узбекистана меняются страны-партнёры, поскольку у основных торговых партнёров теперь может не производиться та или иная продукция.

«Условно скажу, что если раньше шоколад производился в Российской Федерации, то сейчас производитель говорит, что больше не будет там выпускать товар. Значит, теперь нам надо будет его завозить из третьей страны. Если раньше мы завозили беспошлинно, то теперь из третьей страны с пошлинами», — заявил он.

Замглавы Минфина отметил, что завоз продукции из других стран также приведёт к росту логистических расходов, что может сказаться на цене. Чтобы это не сильно ударило по покупателю из Узбекистана, необходимо убрать пошлины, сказал он.