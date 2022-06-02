До 1 января 2023 года временно приостанавливаются ограничения на участие импортных продовольственных товаров в государственных закупках. Об этом говорится в указе президента Узбекистана от 31 мая (УП-145) «О дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках и повышения действенности антимонопольных мер».

Теперь государственные заказчики смогут закупать импортное продовольствие, в том числе мясо, рыбу, молочные продукты, сливочное масло, сыр, яйца, чай, крупы, растительное масло, маргарин, сахар, шоколад, детское питание, макароны, кондитерские изделия (вафли, печенья и другие), консервированные овощи, напитки и другие товары.

В конце января 2021 года правительство запретило участие свыше 520 иностранных товаров в государственных закупках. В их числе — продовольственные товары, мебель, стройматериалы, бытовая техника, автомобили, текстильная продукция и другие.

Минюст объяснил запрет поддержкой местных производителей, необходимостью оживления их деятельности и обеспечения занятости. Запрет и ограничение распространяются только на госзакупки — частные предприниматели могут приобретать любые товары и услуги для своих нужд.