Агентство по управлению государственными активами (АУГА) Узбекистана договорилось о продаже 63,4% государственной доли в уставном капитале проектной организации «Узгазлойиха», сообщила пресс-служба АУГА.

В рамках публичного конкурса покупателем выбрана компания Prime Tower Group, которая предложила 21,5 млрд сумов (около 1,95 млн долларов по курсу Центробанка на 1 июня).

В качестве консультанта по приватизации выступила компания Grant Thornton, а международная юридическая фирма Dentons оказала юридическую помощь.

Объект был выставлен на торги 29 декабря 2021 года. Консультант направил инвестиционные тизеры 28 местным и иностранным компаниям в сфере проектирования, строительства и транспортировки газа и нефтепродуктов.





По данным ЕГРПО, ООО «Prime Tower Group» зарегистрировано в марте 2016 года. Компания с уставным фондом в 314 млн сумов работает в сфере архитектуры. Учредителями указаны Нодирбек Ибрагимов (60%) и Махсуд Худаяров (40%).

Prime Tower Group участвовала в нескольких крупных проектах в Ташкенте: выступала генпроектировщиком ряда лотов в Tashkent City, Ташкентского цифрового ситуационного центра, президентских школ, президентского университета «Новый Узбекистан», 72 домов в махалле «Чоштепа» и других. Практически во всех этих проектах компания была выбрана проектировщиком без тендера.

Вторая по размеру доля в «Узгазлойиха» принадлежит хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву (34,5%).