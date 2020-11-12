При столичном хокимияте строится Ташкентский цифровой ситуационный центр. Стоимость работ по объекту является открытой и ориентировочно составляет 100,2 млрд сумов (свыше 9,6 млн долларов по курсу ЦБ на 12 ноября), следует из данных портала государственных закупок.

Строительство центра на территории городской администрации предусмотрено постановлением президента от 17 марта 2020 года (ПП-4642).

Заказчиком проекта, который финансируется за счет средств госбюджета, выступает инжиниринговая компания «Служба единого заказчика Ташгорхокимията». До конца года планируется профинансировать 32,6 млрд сумов, в 2021 году — 67,6 млрд сумов. По состоянию на 23 октября профинансирован аванс в 9,7 млрд сумов, а также планируется авансировать еще 10 млрд сумов на приобретение материалов.





Генеральным подрядчиком проекта выступает ООО Power Construction Planet. Контракт с компанией подписан 7 октября. Распоряжением Кабинета министров №401-ф от 9 сентября 2020 года разрешена реализация проекта без проведения тендера. Отметим, что распоряжения правительства перестали публиковать в Национальной базе данных законодательства с 28 мая.

Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, ООО Power Construction Planet зарегистрировано 12 сентября 2л008 года. Долей в 66,9% владеет Исмаил Исраилов, 33,1% — Абдурасул Захидов, который также является руководителем компании.

Как мы сообщали ранее, по состоянию на 20 мая Исмаил Исраилов также владел долей в компаниях Whitecity Construction, High Land City, Technologi De Lavenir, Pro FM, Discover-Invest, Durable Beton, Techno Logistic Construction, Crystal Paint, Master Pack и других. Ранее работал директором и заместителем директора Akfa Engineering and Management.

Абдурасул Захидов в начале января был награжден орденом «Дустлик» в качестве директора ООО Discover Invest (строила парки Tashkent City и Ашхабад, гостиницу Hilton, конгресс-центр, завод Imzo и Artel, Akfa Medline и других).

Разработчиком проекта выступило ООО Prime Tower Group. Его учредителями являются Джасур Баходирович Бадалов (35%), Сардор Хабаржанович Уматов (30%) и Артур Дамирович Нуриев (35%).

Отметим, что Power Construction Planet также занималась строительством специализированной карантинной зоны на 2160 мест в Зангиатинском районе Ташкентской области. Стоимость объекта оценивалась в 39,2 млрд сумов. Проект также было разрешено реализовать без тендера на основе распоряжения Кабмина №337-ф от 23 июля.