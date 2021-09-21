Президент Шавкат Мирзиёев 20 сентября ознакомился с презентацией проектов по строительству объектов образования, культуры и здравоохранения, сообщила пресс-служба главы государства.





Среди них — проект строительства кампуса университета «Новый Узбекистан», который был разработан совместно с турецкими архитекторами.





Шавкату Мирзиёеву представлена информация об основных аспектах проекта и условиях, которые будут созданы в будущем кампусе.

На кадрах из презентации можно увидеть, что на территории кампуса расположатся факультеты университета, библиотека, инженерная лаборатория, административные здания, общежития, центр культуры, спортивная площадка, фудкорт и другие. Общая площадь зданий составит 114,49 тысяч кв. м.

Постановлением президента Кабинету министров поручено принять меры по выделению в Ташкенте земельной площади, необходимой для строительства кампуса с правом постоянного пользования. Пока неизвестно, где именно расположится новый кампус.

Пресс-служба президента 23 августа сообщала, что начало первого учебного года в новом университете намечено на сентябрь нынешнего года. До завершения строительства нового здания обучение будет временно проходить в неиспользуемых зданиях Университета мировой экономики и дипломатии.

Реконструкция зданий УМЭД, где временно находится университет «Новый Узбекистан».

Эти здания общей площадью 40 тысяч кв. м на территории 4,5 га были отремонтированы в конце августа. Заказчиком выступила «Служба единого заказчика» при Министерстве высшего и среднего специального образования.

Генеральным проектировщиком стала Prime Tower Group. Согласно распоряжению Кабинета министров от 4 мая 2021 года, генеральными подрядчиками без проведения тендера выбраны Gold Step Invest и Vira Unistroy.

Согласно данным портала государственных закупок, реконструкция обошлась примерно в 29 млрд сумов.

«Газета.uz» ранее рассказывала, что в университете будет пять факультетов, включая инженерное дело и IT. Учебный процесс организуют совместно с зарубежными вузами.

Стоимость обучения в «Новом Узбекистане» для местных студентов установлена в размере 49,7 млн сумов в год, для иностранных студентов — 10 тысяч долларов. Об этом сообщалось на сайте вуза, но после распространения информации в соцсетях её удалили с ресурса.