Рабочая группа по национальным превентивным механизмам при омбудсмане Узбекистана на прошлой неделе посетила колонии Навоийской области. В состав группы вошли представители омбудсмана, Общества прав человека «Эзгулик» и общественного объединения «Хукукий таянч» («Правовая поддержка»), сообщили «Газете.uz» в «Эзгулик».

Заместитель председателя «Эзгулик» Бекзод Нурматов рассказал, что ознакомился с условиями содержания в колонии строгого режима в Кызылтепинском районе Навоийской области. В этом учреждении, рассчитанном на 2200 человек, находятся 1123 заключенных. Из них 62 осуждены по обвинению в участии в экстремистских группах.

Сообщается, что здесь же ранее содержались народный артист Узбекистана, ныне министр культуры Озодбек Назарбеков и известный журналист Хайрулла Хамидов.

Фозилходжа Арифходжаев. Фото: «Эзгулик».

В колонии находится блогер Фозилходжа Арифходжаев, осуждённый на 7,5 лет в январе текущего года.

«У меня нет претензий к условиям содержания в тюрьме, — цитирует правозащитник его слова. — Работаю мастером в цехе пластмасс. Но я недоволен приговором, и меня не должны были сажать».

По сообщению администрации колонии, сюда приезжает и выступает религиозный блогер, сотрудник Центра исламской цивилизации Аброр Мухтор Алий.

В Кызылтепинской колонии также содержится основатель финансовой пирамиды Ахмад Турсунбаев, известный как «Ахмадбай». Сейчас он проходит лечение в республиканской больнице УЯ 64/18 Управления исполнения наказаний в Ташкенте, называемой «Сангородом».

Отабек Сатторий и Бекзод Нурматов. Фото: «Эзгулик».

В колонии общего режима №4 в Навои, рассчитанной на 1800 заключенных, отбывает наказание сурхандарьинский блогер Отабек Сатторий. Он работает оператором в строительном цехе. На встрече с активистом «Эзгулик» блогер также заявил, что его «осудили несправедливо, что суды несправедливы, что он единственный кормилец в семье, что он борется за свое освобождение и что он доверяет только президенту Мирзиёеву».

Рабочая группа также посетила колонию в Зарафшане, которая рассчитана на 2200 человек, и в ней содержатся 684 заключённых. Из них 27 осуждены по обвинению в принадлежности к радикальным религиозным течениям. В колонии №36 в городе, которая рассчитана на 450 человек, находятся 272 осужденных.

По результатам мониторинга начата работа по укреплению материально-технической базы исправительных учреждений и улучшению качества питания в них.

Основная масса жалоб связана с несправедливостью судебных решений. «Худшим показателем является то, что большинство осуждённых составляют молодые люди», — говорится сообщении.

По данным «Эзгулик», в настоящее время нет жалоб на пытки или жестокое обращение.

«Однако некоторые задержанные сообщали, что такие случаи были в исправительных колониях Бухары и исправительных учреждениях Карши. Посмотрим, мы планируем поехать и в эти края», — заявили в обществе.

В конце января суд по уголовным делам Алмазарского района Ташкента приговорил религиозного блогера Фозилходжу Арифходжаева к 7,5 годам тюрьмы по обвинению в хранении и распространении материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку. В прошлом году его арестовывали после конфликта с Аброром Мухтором Алий. Адвокат осуждённого Сергей Майоров опроверг обвинение. Он рассказывал «Газете.uz», что апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам отклонила апелляцию блогера и оставила решение без изменений.

«Газета.uz» также писала, что Отабек Сатторий был признан судом виновным в клевете и вымогательстве и приговорён к тюремному заключению на 6,5 лет. В июле апелляционная инстанция суда оставила без изменений срок наказания, но постановила вернуть две квартиры, которые он купил в Термезе. Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу, оставил решение без изменений.