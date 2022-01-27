Суд по уголовным делам Алмазарского района Ташкента 26 января вынес приговор в отношении религиозного блогера Фозилходжи Арифходжаева. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Суд под председательством судьи Зохиддина Нуриддинова признал Фозилходжу Арифходжаеву (1980 года рождения) виновным по пункту «г» части 3 статьи 244−1 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также интернета) и приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Кто такой Фозилходжа Арифходжаев и как он был арестован

41-летний Фозилходжа Арифходжаев неоднократно и в резкой форме критиковал госслужащих, политику властей в религиозной сфере, а также имамов некоторых мечетей.

26 июня 2021 года Арифходжаев пришёл в мечеть «Тухтабой» в Алмазарском районе, где религиозный блогер Аброр Абдуазимов (известный как Аброр Мухтор Али) читал проповедь, и назвал его «лицемером». Стоит отметить, что конфликт между ними длится уже несколько лет, в соцсетях они многократно высказывались в адрес друг друга, в том числе с использованием оскорбительных слов.

После инцидента в мечети Фозилходжа Арифходжаев был арестован на 15 суток по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство).

Однако по истечении срока он не был освобождён из-под стражи. По данным ГУВД Ташкента, в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов «получили информацию о том, что Фозилходжа Арифходжаев хранит в своём мобильном телефоне материалы сомнительного религиозного характера, которые показывал другим людям».

Согласно религиоведческой экспертизе материалов, проведённой экспертами Комитета по делам религий при Кабинете министров Узбекистана, некоторые его публикации в Facebook признаны «пропагандирующими идеи религиозного фундаментализма».

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 244−1 Уголовного кодекса.

Реакция Human Rights Watch

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 9 декабря со ссылкой на семью задержанного сообщала, что Фозилходжа Арифходжаев в следственном изоляторе подвергся жестокому обращению и был лишён адекватной медицинской помощи. По словам его родных, у него резко ухудшилось здоровье.

Адвокат подсудимого Сергей Майоров сообщил, что власти не допускали его к подзащитному, сославшись на пандемию коронавируса. 13 июля защитника вызвали в отдел внутренних дел и сообщили, что в отношении Арифходжаева возбуждено уголовное дело за публикацию от 6 марта 2021 года, где приводится комментарий о том, «уместно ли мусульманину поздравлять немусульман с их религиозными праздниками», говорится в сообщении организации.

Сергей Майоров сообщил HRW об итогах государственной экспертизы, согласно которой содержание поста могло «вызвать панику среди населения» и представлять собой «религиозный фундаментализм». После чего адвокат подписал подписку о неразглашении.

«Выражение в посте в Facebook религиозного мнения о том, могут или должны ли мусульмане поздравлять представителей других конфессий с их религиозными праздниками, может быть для некоторых спорным, но это, безусловно, не является преступлением, и, более того, [свобода] слова защищена международными нормами в области прав человека», — говорится в заявлении правозащитной организации.

В Human Rights Watch заявили, что задержание Арифходжаева является «произвольным и нарушает международное право». «Эти вопиющие нарушения обязательств уважать свободу выражения мнений и права на свободу, безопасность, надлежащую правовую процедуру и гуманное обращение происходят, когда Узбекистан занимает место в Совете ООН по правам человека», — отметили в организации и призвали немедленно освободить задержанного.

Как прошёл суд

Адвокат Сергей Майоров в беседе с «Газетой.uz» сообщил, что судебный процесс был открытым, но на него допустили только близких родственников — друг из Намангана не смог попасть на заседание.

«Суд прошёл отвратительно. Все наши аргументы, все наши доказательства и ходатайства были отведены», — сообщил он.

По его словам, прокурор попросил у суда назначить максимальное наказание по статье обвинения — 8 лет, но суд в итоге дал 7,5 лет.

В ходе судебного процесса адвокат заявил, что Фозилходжа Арифходжаев не совершал преступления, в котором его обвинили.

Сергей Майоров подтвердил, что между его подзащитным и «проправительственным блогером Аброром Мухтором Алий несколько лет идёт вражда» на почве несовпадения позиций по исламу. Защитник утверждает, что вражда несколько раз перерастала в «угрозы и оскорбления со стороны Мухтора Алий», а также «оскорбления близких, в том числе и матери Арифходжаева».

Адвокат сообщил, что мать подсудимого подавала заявления в правоохранительные органы из-за оскорблений, но «никакой реакции со стороны государства и правоохранительных органов на её заявление не было», поскольку, по словам защитника, оно против «проправительственного блогера».

Сергей Майоров считает, что после инцидента в мечети Аброр Мухтор Алий подал заявление и смог убедить государственные службы привлечь Фозилходжу Арифходжаеву к аресту в 15 суток — максимальное наказание за мелкое хулиганство.

С 30 июня по 13 июля адвокат не мог встретиться с подзащитным из-за пандемии коронавируса, хотя представители омбудсмана, неправительственных организаций и другие встречались с ним.

«У него незаконно изъяли телефон. Нет такого в Узбекистане закона, который позволяет просто так отбирать телефон. Но это узаконили, позвали понятых и в присутствии понятых работники правоохранительных органов отобрали телефон у моего подзащитного. Это было абсолютно незаконно», — заявил Сергей Майоров.

Адвокат утверждает, что это было «одним из шагов для незаконного привлечения» Фозилходжи Арифходжаева к уголовной ответственности.

Что касается публикации от 6 марта 2021 года в Facebook, то, по словам Сергея Майорова, Арифходжаев сделал перепост сообщения другого блогера Абдуллы Карима, которое уже удалено. Защитник также сообщил, что следователи якобы не смогли найти Абдуллу Каримова, хотя «он находился здесь, а недавно уехал».

«Это, конечно, ложь. И опять доказательство того, что происходит некий сговор между проправительственными блогерами и проправительственными силами, правоохранительными органами против моего подзащитного», — сказал он.

Адвокат также указал, что уголовное дело было возбуждено на основе экспертизы, но при этом не было проведено следственных действий о назначении такой экспертизы, а также не соблюдались требования по её проведению. Он также сообщил, что эксперты не были предупреждены об уголовной ответственности до начала исследования.

«Они сделали это после, поэтому юридически не несут ответственности за неправильное заключение или отказ от заключения», — заявил защитник.