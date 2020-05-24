Председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) Алишер Хаджаев подверг критике редактора телеканала Sport Бобура Акмалова и главного режиссера Жамолиддина Бабаджанова. Во время передачи Futbol+ на радио Oriat Dono они высказались об освещении последствий прорыва Сардобинского водохранилища телеканалом «Узбекистан 24».
Передача Futbol+ выходит в эфир каждый понедельник на радио Oriat Dono, видеозапись беседы загружается на Youtube-страницу радио. Ведущими являются футбольные комментаторы и ведущие Хайрулла Хамидов, Жамолиддин Бабаджанов и Бобур Акмалов.
Фото: boburachannel / Telegram.
В социальных сетях распространился отрывок последнего эфира от 18 мая (полное видео передачи было удалено), где Жамолиддин Бабаджанов и Бобур Акмалов указывают на неправдоподобность сюжетов телеканала «Узбекистан 24» о событиях в Сырдарьинской области, где в результате наводнения пострадали жители трех районов.
«У нас все отлично на бумаге и на канале „Узбекистан 24“, но в жизни все совсем по-другому. Посмотрев канал „Узбекистан 24“, я подумал, что сардобинцы радуются наводнению. Радуются трагедии», — сказал Жамолиддин Бабаджанов.
«У меня такое же ощущение», — присоединился его собеседник.
Бобур Акмалов выразил мнение, что жители, чьи дома затопило из-за наводнения, не должны радоваться, как это показано в программах «Узбекистан 24».
Отрывок эфира
«У кого-то я прочитал. Оказывается, была беседа с человеком, чей дом затопило водой. Он сказал, что их не вывели к президенту. Вы читали об этом? По телевизору показали жителей, дома которых находятся в другом месте, вода к ним даже не подступала. Вы же видели по телевизору, что люди радостные, встречали президента аплодисментами. Когда смотрите на них, думаете, что это граждане Северной Кореи. У людей, чьи дома затопило, не бывает счастливых лиц. А у них на лицах улыбка, все полные, краснощекие, как будто только что плов поели. Разве так бывает?» — заявил он.
Реакция главы НТРК
Алишер Хаджаев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».
Руководитель НТРК Алишер Хаджаев прокомментировал заявление ведущих на своей странице в Facebook, однако позже также удалил публикацию. Текст был скопирован в группу «Халқ билан мулоқот / Диалог с народом» (достоверность заявления «Газете.uz» подтвердил один из сотрудников НТРК).
«Бобур Акмалов и Жамолиддин Бабаджанов во время беседы пытались заявить, что материалы и сведения на канале „Узбекистан 24“ далеки от правды, „Узбекистан 24“ живет в параллельной вселенной, а ситуация в стране отличается от той, что показывает телеканал (в негативную сторону)», — отметил он.
«Каждый имеет право высказывать свое личное мнение по тому или иному вопросу. Но если один из членов семьи, например, один из братьев приходит в дом соседей и начинает оскорблять своего старшего или младшего брата, наш народ всегда оценивал это как ситуацию, противоречащую узбекским традициям и культуре», — написал Алишер Хаджаев.
По его словам, Бобур Акмалов и Жамолиддин Бабаджанов — сотрудники Национальной телерадиокомпании. Бобур Акмалов работает штатным редактором 1-й категории на телерадиоканале Sport, Жамолиддин Бабаджанов — главным режиссером Sport.
«Но они показали, что далеки от понимания корпоративной этики и вообще не понимают ценности командного единства, которое высоко ценится среди спортсменов», — заявил глава НТРК.
Алишер Хаджаев назвал критику комментаторов «совершенно необоснованной и неуместной».
«С одной стороны, двое наших коллег выражают совершенно необоснованную и неуместную критику деятельности большого сообщества, в котором они работают, с платформы другого СМИ (и в процессе они даже не осознают, что отклонились от обычных правил культуры). Во-вторых, скептицизм и высмеивание эффективности работы, проводимой для улучшения ситуации в период испытаний для страны, со стороны этих граждан, мягко говоря, поражают», — добавил он.
По его мнению, журналисту, который считает себя профессионалом, неуместно делать выводы на основе того, что «кто-то где-то сказал, и распространять этот вывод через СМИ».
Чтобы узнать, что происходит в Сардобе и понять настроение жителей, Алишер Хаджаев рекомендовал им съездить в Сардобинский район и поработать там, как это делают журналисты телеканала «Узбекистан 24», Международного пресс-клуба, УзА и других СМИ.
«Стоя бок о бок с жителями Сырдарьи, они должны услышать их боль своими ушами и своими глазами увидеть, что делается для облегчения этой боли», — заявил он.
Председатель телерадиокомпании заявил, что в СМИ других стран за нарушение корпоративной этики освобождают от должности.
«Если США или Великобритании, которые упоминаются в качестве примера демократии для остального мира, СМИ, такие как CNN или BBC, дают критическую (или даже необоснованную) оценку деятельности другого телеканала или радиостанции в той же системе, такого сотрудника немедленно „провожают“ из системы CNN или BBC», — написал глава НТРК.
Алишер Хаджаев подверг сомнению соответствие Бобура Акмалова и Жамолиддина Бабаджанова занимаемым должностям на телеканале Sport.
«Нуждается ли наша корпорация (то есть наша компания) в услугах этих двух сотрудников, которые не признают корпоративную этику, ставят подножку своим коллегами. Этот вопрос я оставлю на совесть Б. Акмалова и Ж. Бабаджанова», — говорится в сообщении.
В настоящая время запись передачи от 18 мая и другие эфиры Futbol+ (11 мая, 4 мая, 27 апреля) удалены с YouTube-страницы радио Oriat Dono.
Нодир Ширмухамедов
Ну так правда всегда глаза колет.
Хуршид Хашимов
Яна бошланди. Бобур ва Жамолиддин акага босим буладида, ё ишдан кетишади ё эфирдан об ташашади.
Korbэn Dallas
Молодцы, что правда то правда. Правду сказали! мы уже давно не смотрим этот канал. Если будешь смотреть этот канал то проблем в Узбекистане нету вообще, и вообще все прекрасно.
Olimjan Jalilov
а ведь они правы
Vasya Petrov
Наверное уже уволили
Николай Владимирович
О каких оскорблениях в цитатах господина Хаджаева идёт речь? Критику вижу, оскорбления — совсем нет. Президент неустанно повторяет, чтобы его не освещали как идола. Аплодисменты на фоне трагедии выглядят немного странно. Хорошо что быстро среагировали, хорошо что чиновники прибыли туда лично. Освещать трагедию как праздник — напоминает комедию, вот об этом ведущие и говорили.
Azamat Jalilov
No comment…. хотели как лучше а получилось как всегда. Теперь они безработные
Шахиня Королева
С его слов надо из чувства солидарности лгать всем и вместе, кто не желает того уволить, вот вам и свобода слова, посмотрим куда по статистике улетят повышенные на три места показатели свободы слова, не удивлюсь если мы позорно опустимся на последнее место