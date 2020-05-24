Председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) Алишер Хаджаев подверг критике редактора телеканала Sport Бобура Акмалова и главного режиссера Жамолиддина Бабаджанова. Во время передачи Futbol+ на радио Oriat Dono они высказались об освещении последствий прорыва Сардобинского водохранилища телеканалом «Узбекистан 24».

Передача Futbol+ выходит в эфир каждый понедельник на радио Oriat Dono, видеозапись беседы загружается на Youtube-страницу радио. Ведущими являются футбольные комментаторы и ведущие Хайрулла Хамидов, Жамолиддин Бабаджанов и Бобур Акмалов.

Фото: boburachannel / Telegram.

В социальных сетях распространился отрывок последнего эфира от 18 мая (полное видео передачи было удалено), где Жамолиддин Бабаджанов и Бобур Акмалов указывают на неправдоподобность сюжетов телеканала «Узбекистан 24» о событиях в Сырдарьинской области, где в результате наводнения пострадали жители трех районов.

«У нас все отлично на бумаге и на канале „Узбекистан 24“, но в жизни все совсем по-другому. Посмотрев канал „Узбекистан 24“, я подумал, что сардобинцы радуются наводнению. Радуются трагедии», — сказал Жамолиддин Бабаджанов.

«У меня такое же ощущение», — присоединился его собеседник.

Бобур Акмалов выразил мнение, что жители, чьи дома затопило из-за наводнения, не должны радоваться, как это показано в программах «Узбекистан 24».

Отрывок эфира

«У кого-то я прочитал. Оказывается, была беседа с человеком, чей дом затопило водой. Он сказал, что их не вывели к президенту. Вы читали об этом? По телевизору показали жителей, дома которых находятся в другом месте, вода к ним даже не подступала. Вы же видели по телевизору, что люди радостные, встречали президента аплодисментами. Когда смотрите на них, думаете, что это граждане Северной Кореи. У людей, чьи дома затопило, не бывает счастливых лиц. А у них на лицах улыбка, все полные, краснощекие, как будто только что плов поели. Разве так бывает?» — заявил он.

Реакция главы НТРК

Алишер Хаджаев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Руководитель НТРК Алишер Хаджаев прокомментировал заявление ведущих на своей странице в Facebook, однако позже также удалил публикацию. Текст был скопирован в группу «Халқ билан мулоқот / Диалог с народом» (достоверность заявления «Газете.uz» подтвердил один из сотрудников НТРК).

«Бобур Акмалов и Жамолиддин Бабаджанов во время беседы пытались заявить, что материалы и сведения на канале „Узбекистан 24“ далеки от правды, „Узбекистан 24“ живет в параллельной вселенной, а ситуация в стране отличается от той, что показывает телеканал (в негативную сторону)», — отметил он.

«Каждый имеет право высказывать свое личное мнение по тому или иному вопросу. Но если один из членов семьи, например, один из братьев приходит в дом соседей и начинает оскорблять своего старшего или младшего брата, наш народ всегда оценивал это как ситуацию, противоречащую узбекским традициям и культуре», — написал Алишер Хаджаев.

По его словам, Бобур Акмалов и Жамолиддин Бабаджанов — сотрудники Национальной телерадиокомпании. Бобур Акмалов работает штатным редактором 1-й категории на телерадиоканале Sport, Жамолиддин Бабаджанов — главным режиссером Sport.

«Но они показали, что далеки от понимания корпоративной этики и вообще не понимают ценности командного единства, которое высоко ценится среди спортсменов», — заявил глава НТРК.

Алишер Хаджаев назвал критику комментаторов «совершенно необоснованной и неуместной».

«С одной стороны, двое наших коллег выражают совершенно необоснованную и неуместную критику деятельности большого сообщества, в котором они работают, с платформы другого СМИ (и в процессе они даже не осознают, что отклонились от обычных правил культуры). Во-вторых, скептицизм и высмеивание эффективности работы, проводимой для улучшения ситуации в период испытаний для страны, со стороны этих граждан, мягко говоря, поражают», — добавил он.

По его мнению, журналисту, который считает себя профессионалом, неуместно делать выводы на основе того, что «кто-то где-то сказал, и распространять этот вывод через СМИ».

Чтобы узнать, что происходит в Сардобе и понять настроение жителей, Алишер Хаджаев рекомендовал им съездить в Сардобинский район и поработать там, как это делают журналисты телеканала «Узбекистан 24», Международного пресс-клуба, УзА и других СМИ.

«Стоя бок о бок с жителями Сырдарьи, они должны услышать их боль своими ушами и своими глазами увидеть, что делается для облегчения этой боли», — заявил он.

Председатель телерадиокомпании заявил, что в СМИ других стран за нарушение корпоративной этики освобождают от должности.

«Если США или Великобритании, которые упоминаются в качестве примера демократии для остального мира, СМИ, такие как CNN или BBC, дают критическую (или даже необоснованную) оценку деятельности другого телеканала или радиостанции в той же системе, такого сотрудника немедленно „провожают“ из системы CNN или BBC», — написал глава НТРК.

Алишер Хаджаев подверг сомнению соответствие Бобура Акмалова и Жамолиддина Бабаджанова занимаемым должностям на телеканале Sport.

«Нуждается ли наша корпорация (то есть наша компания) в услугах этих двух сотрудников, которые не признают корпоративную этику, ставят подножку своим коллегами. Этот вопрос я оставлю на совесть Б. Акмалова и Ж. Бабаджанова», — говорится в сообщении.

В настоящая время запись передачи от 18 мая и другие эфиры Futbol+ (11 мая, 4 мая, 27 апреля) удалены с YouTube-страницы радио Oriat Dono.