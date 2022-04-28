Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды опубликовал фото участка Мираки Гиссарского государственного заповедника в Кашкадарьинской области, расположенного на юго-западных отрогах Гиссарского хребта на высотах от 1800 до 4500 м над уровнем моря.

Заповедник создан для охраны уникальных арчовых лесов, он состоит из четырёх частей: Кизилсу, Танхаздарё, Мираки и Гилан. В нём обитают редкие, охраняемые виды, в том числе тянь-шаньский бурый медведь, снежный барс, туркестанская рысь, среднеазиатская выдра. В заповеднике живут редкие горные птицы — бородач, снежний гриф, беркут и другие.

Общая площадь заповедника составляет около 8100 га, охранная зона — 11231 га, в ней расположены знаменитая пещера Амира Темура, участки со следами динозавров, водопад Сувтушар и плато Хазрат Султан.

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