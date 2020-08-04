Обойдя эту преграду, мы вышли на хорошо набитую тропу. Она петляла по крутому склону, то прижимаясь к скалам, то уходя вниз по осыпи, и привела нас на самое дно каньона. Внизу она резко свернула влево в обход каскада Каласая и потерялась в двухметровых зарослях борщевика.
Заросли этого красивого растения желательно обходить стороной, но в нашем случае на дне каньона такой возможности не было. С максимальной осторожностью, стараясь не повредить сочные стебли растения, мы «пробивали» себе путь.
Само по себе растение не опасно, но при повреждении ствола и листьев оно выделяет сок, богатый эфирными маслами. Содержащиеся в их составе фуранокумарины сильно повышают чувствительность к ультрафиолетовому излучению, которого в горах в избытке. В результате солнце выжигает на коже ожоги вплоть до второй степени (пузыри, заполненные жидкостью).
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