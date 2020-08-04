Существует много вариаций легенды о пещере Темура, но наиболее интересно ее описал писатель Евгений Березиков в своей книге «Легенды и тайны Узбекистана»:



«Через пять дней пути вместе с отрядом юношей из окрестностей Шахрисабза [Амир Темур] уже был в горах. Здесь в одном из каньонов Темур нашел пещеру, указанную Хаккул-палваном. Местность оказалась удивительной. Она словно специально была предназначена для того, чтобы втайне готовиться к будущим битвам. Горы отгораживали этот район от всего мира, пути в который через тайные перевалы знали лишь местные дехкане. Да и ближайшее от пещеры поселение было на расстоянии целых трех дней перехода. Пещера, находившаяся на развилке многокилометрового каньона, расположилась очень удобно. Саму ее не было видно, а из ее входа вся местность просматривалась далеко вокруг. Внутри пещеры легко мог укрыться большой отряд. Она для Темура становилась и надежной крепостью, и удобным домом. В отдаленных каменных пустотах, где температура воздуха оказалась довольно низкой, имелась возможность создать хранилища значительных запасов еды».

