Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 апреля на встрече в Кашкадарьинской области говорил о взаимосвязи достатка людей и веры в будущее. Обращаясь к хокимам, он сказал: «Если у тебя ничего не получается, ты хотя бы дай людям по 100 кур… И поговори с ним через шесть месяцев. У них изменится мировоззрение».

В своём обращении глава государства привёл пример Андижанской области, где распределяют кур среди населения. «Вчера по телевизору показывают Андижан. Раздают кур. В Ходжаабаде, Пахтаабаде, Кургантепе — одни из самых тяжелых районов. Те, кто получил по 100 кур, говорят: „Я каждый день получаю минимум по 80 яиц“», — отметил президент.

Репортажи государственных СМИ

В сюжете телеканала «Узбекистан 24» от 20 апреля рассказывается, что в регионах на основе принципа «Один район — один продукт» развивают в том числе птицеводство. В Андижанской области до конца года домохозяйствам планируется раздать 957,1 тысячи голов кур и 30 тысяч голов домашних индеек. На сегодня 2000 семей получили по 100 кур, а 407 домохозяйств — в общей сложности 20 тысяч индеек.

Одним из поставщиком «породистой и качественной птицы» занимается «Пахтаобод парранда». Главный бухгалтер предприятия сообщил, что куры завозятся из Нидерландов. По его словам, после того, как 60% кур начнут нести яйца, расходы окупятся, а у людей появятся оборотные средства.

«Если на семью распределить по 100 штук кур, то 80% из них будут нести яйца. Если учитывать тот факт, что семья потребляет 30 яиц, то 50 из них купят предприниматели. При средней цене 1500 сумов за яйцо чистая прибыль семьи составит более 2 млн сумов. Выплаты по кредиту, денежные средства за корм семья может выделять из доходов от реализации продуктов птицеводства», — говорится в репортаже.

Фото: «Халк сузи».

Некоторые опрошенные телеканалом жители сообщили, что получают в день 60−70 яиц.

Банки предоставили кредиты поставщикам на сумму около 11 млрд сумов, благодаря чему «предприниматель завозит племенные яйца, в инкубаторах выращивают цыплят и раздают домохозяйствам после 120 дней выдержки». Речь идёт о нуждающихся семьях, проявивших желание заниматься предпринимательством.

По данным телеканала «Узбекистан 24», в результате постоянным источником заработка будут обеспечены около 4000 семей из 200 махаллей.

Газета парламента «Халк сузи» также приводит положительные отзывы жителей. Иззатилло Остонакулов из Пахтаабадского района сообщил, что 110 кур несут 60 яиц в день, из них 50 он продаёт, остальные 10 относит в магазин. По его расчётам, когда все птицы начнут нести яйца, он будет зарабатывать 5 млн сумов в месяц.

Семейное предприятие «Етти хазина дурдонаси» поставило 100 тысяч голов кур в Ханабад, Булакбашинский, Кургантепинский, Ходжаабадский и Джалакудукский районы. Специалисты проводят разъяснительную работу по выращиванию птиц.

Житель Кургантепы Абдурахим Хужамбердиев сообщил, что яйца у него несут 80 кур, 50 яиц он продаёт, остальное потребляет семья. По его словам, в месяц он получает 4,5 млн сумов.

Не всё так радужно





Издание Kun.uz сообщает, что реальная стоимость кур на рынке составляет 35−45 тысяч сумов, а в кредит они продаются населению по 85−95 тысяч. Эта сумма также включает 20-дневный корм на одну птицу. При этом 100 кур несут не более 30 яиц в день, а некоторые умирают от заболеваний.

Жительница Алтынкульсокго района Мархабо Туйчиава сообщила, что 8 марта купила 100 кур по 94 тысячи сумов. Вначале они несли максимум по 30 яиц, но по состоянию на 22 апреля они уже 15 дней не несутся. Кроме того, 25 кур умерли.

«Нам предоставили корм на 20 дней. Потом не давали. Я купила птицу, чтобы была польза семье. Я живу с одним ребёнком-школьником. Председатель махалли и помощник хокима предоставили кур, заявив, что буду получать по 500−600 тысяч сумов. Сейчас я покупают по 10 кг корма курам, которые не несут яйца. Говорят, что будут покупать у нас яйца по 700 сумов. Это приносит нам только убыток», — рассказала она.

Жительница Асакинского района Гавхарой Худойбердиева также приобрела 100 кур. «Нам сказали, что дадут черных кур. Но нам дали красных. Цена наших кур — 90 тысяч сумов — выше рыночной. Только 20 из 100 кур несут яйца. Продаю их на базаре по 700 сумов. Трудно найти клиента. Мне говорили, что будут доставлять корм для кур, а яйца будут покупать сами. Сейчас у меня заканчивается корм, и я вхожу в убыток», — сказала она.

Жительница махалли «Хужа» Иззатой Абдурашидова купила 200 кур, для которых выделили 200 кг корма. Если вначале они также несли по 30 яиц, то в последние 15 дней они не несутся.

«Мы заботимся о курах, как о детях. Чтобы им не было холодно, ставили обогреватель на ночь. Это слишком худые цыплята. За ночь умирает по одной-две курицы», — сказала она.

По её словам, при поставке она получила только 198 кур, из них 28−30 голов уже умерли.

«Признаться, мы купили этих кур из-за того, что нам говорили: „80% несут яйца“. Мы провели расчёты на основе этих цифр. Мы подумали, что если будем получать 50% яиц, 750 тысяч сумов будем отдавать за кредит и 1,2 млн сумов тратить на покупку зерна, то наши дети получат по 500 тысяч сумов дохода. Теперь мы понимаем, что ошиблись, думая о прибыли», — сказала Иззатой Абдурашидова.

«Мы не заставляем кого-либо покупать птицу»

Заместитель начальника Андижанского областного управления сельского хозяйства по продовольственной безопасности Дилшодбек Юлчиев, который курирует эту работу, сообщил Kun.uz, что племенные яйца для инкубации в «Пахтообод парранда» были привезены из Нидерландов и Беларуси.

«Мы даем населению кур-несушек в возрасте 5,5 месяцев. Обычные куры (не несушки) на рынке могут быть дешёвыми. Куры, умершие при транспортировке, возвращаются. Никого не заставляют покупать курицу. Помимо „Пахтаобод парранда“, куры также распространяют через „Хуршид тантанаси“, „Етти хазина“ и другие птицефабрики. В каждом районе созданы кластеры, которые на мотоциклах типа „Муравей“ собирают яйца и продают их на рынках», — сказал он.

Kun.uz пишет, что выгоду от льготного кредита, предназначенного для обеспечения занятости и увеличения доходов населения, должны получать жители, а не предприниматель-монополист или посредники.

Предприниматели, начавшие заниматься птицеводством, вынуждены забивать кур, терять деньги и возможность выплачивать кредит. В итоге кредит становится проблемным, и его могут покрыть из бюджета за счёт денег налогоплательщиков.