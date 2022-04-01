В Узбекистане проблемные кредиты, выделенные в рамках государственных программ для развития семейного предпринимательства, могут погасить за счёт средств налогоплательщиков.

Согласно протоколу №3 собрания Республиканской комиссии по организации деятельности помощников хокимов под председательством вице-премьера Джамшида Кучкарова от 9 марта (копия есть у «Газеты.uz»), Центральному банку поручено внести обоснованное предложение в Кабинет министров по покрытию проблемных кредитов, выделенных на программы развития семейного предпринимательства в 2017—2021 годах, но всё не погашенных, за счёт перевыполненной части местных бюджетов хокимиятов.

Высокая доля проблемных кредитов наблюдается в Наманганской, Андижанской, Джизакской и Самаркандской областях. Работа первых заместителей хокимов этих регионов (Толиба Юсупова, Отабека Турсунова, Абдували Мустанова и Жамшеда Уракова соответственно) по взысканию кредитов признана неудовлетворительной. Они должны подготовить отчёт по этому вопросу к следующему заседанию комиссии.

В протоколе не указывается объём проблемных кредитов, но, согласно данным Центрального банка на 1 марта 2022 года, остаток кредитов на развитие предпринимательства в кредитном портфеле банков составил свыше 11 трлн сумов.

Как сообщал депутат Расул Кушербаев со ссылкой на отчёт Счётной палаты, в 2021 году проблемными оказались кредиты на 2,8 трлн сумов (245,7 млн долларов по курсу ЦБ на 1 апреля), выделенных в рамках постановления президента (ПП-5041).

На 1 марта доля всех проблемных кредитов в кредитном портфеле банков достигла 5,3%, или 17,2 трлн сумов.

Финансист Отабек Бакиров отметил, что в документ «нет ни слова о применении регрессного права к кредитам» (гражданском праве требования кредитора о возврате денежной суммы, которую он уплатил третьему лицу по вине должника).

«В прошедшие годы новой эры местные хокимы и их посредники были заинтересованы в льготных кредитах, выделяемых под девизом семейного предпринимательства. Завышенная стоимость крупного рогатого скота, кур, коров, саженцев лимонов и теплиц, которые дорого обходятся заемщикам, в основном оседала в карманах этих посредников», — заявил он.

Теперь проблемные кредиты планируют покрыть за счёт средств налогоплательщиков, а хокимы и посредники останутся безнаказанными, считает он.

«На наш взгляд, в Андижанской, Наманганской и Самаркандской областях, где произошли самые безобразные и крупные присвоения по льготным кредитам, нельзя погашать кредиты таким образом. До тех пор, пока воры не будут наказан», — отметил он.

Стоит отметить, что кредиты на семейное предпринимательство выделялись на основании обоснованного заключения Центра поддержки семейного предпринимательства при хокимиятах. После появления института помощников хокима давать рекомендации по выделению таких кредитов теперь могут они.

«Где есть льготные кредиты, там будет коррупция»

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов ещё в марте 2020 года отмечал, что «там где есть льготные кредиты, конечно же, будет склонность к нецелевому использованию и коррупционные элементы».

Это подтверждается недавним отчётом Счётной палаты, где отмечалось, что сотрудник Нуратинского филиала Народного банка выдал своему младшему брату и жене шесть кредитов в размере 136 млн сумов по программе семейного предпринимательства.

Изучение проблемных кредитов на сумму 2,2 млрд сумов, выделенных 20 физическим лицам в рамках программы развития семейного предпринимательства в Навоийской области, показало, что кредиты, выделенные 13 из них, использовались не по назначению. В частности, 51 кредит на 867 млн сумов, выделенный 3 взаимосвязанным гражданам, был использован не по назначению.

На первых этапах кредиты выделяли по льготным ставкам по 7−8%, тогда как основная ставка Центрального банка составляла 16%, а рыночные кредиты достигали 24,3%.

«Выходная процентная ставка должна быть рыночной, а не так, что предпринимателю A дается кредит по рыночной, а предпринимателю B — по пониженной ставке. Это искажает всю банковскую систему и мешает формированию банка как нормальной коммерческой структуры», — заявил глава ЦБ в ноябре 2018 года.

С 2020 года ставки практически по всем льготным кредитам должны были быть не ниже основной ставки ЦБ, а с 2021 года было намечено отменить практику выдачи кредитов по льготным ставкам, но практика продолжилась. Мамаризо Нурмуратов заявил, что из-за пандемии коронанавируса эти планы пришлось отсрочить.

Согласно данным Центробанка по итогам февраля 2022 года, средняя процентная ставка по льготным кредитам в сумах составляет 11,2%, что на 90,1% дешевле рыночных (21,3%) и на 25% ниже основной ставки ЦБ до повышения в марте (14%).

В мае 2021 года президент Шавкат Мирзиёев выразил обеспокоенность ростом проблемных кредитов. Он подчеркнул, что заместители премьер-министра, хокимы областей, районов и городов, руководители секторов и банков будут персонально отвечать за возврат этих кредитов.

«Мы выделяем беспрецедентные средства. Если мы будем выдавать их всем и никто не будет отвечать за возврат средств, кто будет вести учёт в государстве? Каждый хоким должен отчитаться о погашении кредитов в своём регионе», — сказал он.

Тогда глава государства отмечал, что первый заместитель председателя Центрального банка Ботир Захидов, первый заместитель главы Минэкономразвития вместе с хокимами областей, районов и городов, руководителями секторов будут отвечать за взыскание проблемных долгов на 466 млрд сумов по программам семейного предпринимательства.