Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 апреля, в первый день визита в Кашкадарьинскую область, провёл встречу с жителями новообразованного Кукдалинского района. Об этом сообщила пресс-служба главы государства

Район появился в части Чиракчинского района, его административным центром определён город Еттитом. Здесь планируется построить здания для районного хокимията и местных ведомств, жилой массив «Новый Узбекистан», детсады и школы, поликлинику, парк, торговые комплексы, объекты придорожного сервиса. Кроме того, намечено отремонтировать 159 км дорог, построить 50 км сетей питьевого водоснабжения и 80 км электросетей.

Президент подчеркнул необходимость строительства новых домов энергоэффективным способом, установки солнечных панелей на крышах домов. Поставлена задача изучить возможность строительства в Кукдале солнечной электростанции мощностью 500−1000 мегаватт и предприятия по производству солнечных панелей.

Для этого будет разработана трёхлетняя программа комплексного социально-экономического развития района. На строительство инженерно-коммуникационных сетей и социальных объектов будет выделено около 2 трлн сумов. В этом году будет запущено 18 проектов на сумму 260 млрд сумов, говорится в сообщении.

Часть выступления главы государства показал телеканал «Узбекистан 24». Выступая перед общественностью района, он сказал: «Когда у каждого человека, у каждой семьи будет в вера в завтрашний день? Если будет прибыль. Если была 1 корова, а стало 2, был 1 баран, стало 4, было 50 куриц, стало 100. Вчера по телевизору показывают Андижан. Раздают кур. В Ходжаабаде, Пахтаабаде, Кургантепе — одни из самых тяжелых районов. Те, кто получил по 100 кур, говорят: „Я каждый день получаю минимум по 80 яиц“».

Президент поручил хокимам и руководителями секторов районов оказывать содействие населению в выращивании кур и овладении другими навыками.

«Я вчера на селекторе говорю: «Если у тебя ничего не получается, если ты не можешь ничего сделать, хоким района и руководитель сектора, ты хотя бы дай людям по 100 кур, принеси инкубатор, помоги вырастить курицу, получить цыплят. Сделай это и поговори с ним через шесть месяцев. У них изменится мировоззрение», — сказал он.

По его словам, численность коров в Кашкадарье сокращается, а для их выращивания и содержания необходимы средства и ветеринары.

«В Самарканде мы открыли новый институт ветеринарии. Нам нужны знания, сорта, породы. Наши коровы дают 3 литра молока, а коровы в Европе — 30 литров. Есть разница?» — отметил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также высказался о качествах, которыми должны обладать хокимы.

«Мы меняем многих хокимов, их заместителей — всё это в благих целях. Не каждый может быть хокимом. У него могут быть знания, интеллект, но должно быть чувство, данное богом, способность вести за собой народ. Их надо воспитать. Это нелегко. Это сложный вопрос», — подчеркнул он.

Напомним, в январе 2017 года во время визита в Каракалпакстан президент отмечал, что если в каждом домохозяйстве будет по 100 кур, в стране не останется малоимущих. «Если куры будут давать минимум 50 яиц в день, 10 яиц они будут оставлять себе, а 40 — каждый день продавать, то малоимущих семей не будет», — заявлял он.

19 апреля на совещании Шавкат Мирзиёев сообщил, что отныне каждая махалля будет получать поддержку исходя из своей специализации. Например, 2500 махаллей специализируются на животноводстве, птицеводстве, рыболовстве и пчеловодстве. Если им оказать поддержку и обеспечить предприимчивых жителей инкубаторами, курами, ульями, доходы вырастут, сообщала пресс-служба президента.

В феврале на совещании по развитию сферы животноводства глава государства отмечал необходимость увеличить поголовье скота за счёт кооперации фермерских хозяйств и жителей сельской местности, при которой предприятие передаёт семьям скот и птицу, а затем выкупает у них продукцию. Он поручал начать раздачу населению 350 тысяч овец и коз на основе кооперации и направить на это 100 млн долларов.