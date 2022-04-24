В последнее воскресенье апреля отмечается Всемирный день породнённых городов. В этом году этот день выпадает на 24 апреля. У городов Узбекистана есть множество побратимов. «Газета.uz» составила список и попыталась разобраться, что значат родственные отношения между городами.

Считается, что традиция породнения между городами появилась во время Второй мировой войны. В 1942 году жители практически уничтоженного от бомбардировок английского города Ковентри сочувствовали жителям сражающегося Сталинграда — в город англичане отправили телеграмму со словами поддержки. В 1943 году жители Ковентри подготовили символический подарок — скатерть с 830 именами: каждая подпись означала вклад человека в фонд медицинской помощи сталинградцам. В 1944 города стали побратимами.

Позднее эту традицию поддержали и другие регионы мира, а в 1957-м представители городов-побратимов основали Всемирную федерацию породнённых городов. В 2004 году организация прекратила существование, войдя в состав более крупного объединения «Объединённые города и местные власти». С 1963 года в последнее воскресенье апреля отмечается Всемирный день породнённых городов.

Города Узбекистана имеют богатую историю родственных отношений с регионами мира. Первым событием из этой серии обычно считают побратимство Ташкента с Сиэтлом, установленное в 1973 году. Однако по воспоминаниям председателя Ташкентского горисполкома 1972−1985 годов Вахида Казимова, в середине 60-х Ташкент породнился со Скопье. В 1963 году столица Македонии (с 2019 года — Северная Македония) сильно пострадала от землетрясения, а в 1966 году город сопереживал Ташкенту, оказавшемуся в схожей ситуации. Общий трагический опыт часто становится причиной возникновения родственных отношений — это акт символической поддержки для обеих сторон.

В годы холодной войны такие контакты на локальном уровне были особенно важны: напряжённые отношения между странами не позволяли сотрудничать в полной мере, а побратимские связи на региональном уровне могли обеспечить необходимый культурный обмен.

Приведём фрагмент из книги «Смысл жизни» Вахида Казимова, посвящённый родственным отношениям Ташкента и Сиэтла, установленным в 1973 году: «Наши отношения с Сиэтлом улучшились, и мы там разбили парк под названием „Ташкент“. <...> В Ташкенте мы разбили парк „Сиэтл“. В честь Сиэтла также открыли магазин с одноимённым названием. Эта народная дипломатия имеет большое значение. Оставим в стороне высшее руководство стран, основная их цель — сближение народов. Помню, приехала к нам девушка из Америки, и наша прославленная танцовщица Кизлархон Достмухамедова обучила её национальным танцам. Мы подарили ей комплект танцевальных платьев. Вернувшись на родину, девушка устроила концерт узбекского танца под звуки бубна, выступив в узбекском национальном костюме».

Сейчас заведение побратимских отношений — это скорее подтверждение установленного дипломатического курса стран на региональном уровне. На торжественных мероприятиях, посвящённых появлению «родственников», обычно звучат заявления об укреплении сотрудничества, реализации совместных проектов и культурном обмене.

На практике это означает проведение мероприятий наподобие тематических фотовыставок. Так, например, было к 20-летию родственных отношений Ташкента и Шанхая. Обычно города поздравляют друг друга со значимыми датами — к 140-летию Ашхабада в Ташкенте пели и танцевали, передавая столице Туркменистана поздравления.

Принято отдавать и дань традициям: например, в Сиэтле отмечали Навруз. Также в родственных парах распространено установление памятников заметным национальным деятелям и присвоение тематических названий — например, мэр Анкары рассказывал о 34 улицах в городе, связанных с Узбекистаном.

За границами взаимного обмена символическими комплиментами реальные результаты сотрудничества не так легко заметить, но они есть. К примеру, при установлении побратимских отношений Ташкента и Минска в 2019 году делегация из Узбекистана посетила технопарк. В 2022 году замдиректора IT-Парка в Ташкенте Баходир Юсупов рассказывал, что парк (открытый как раз в 2019-м) во многом построен с опорой на белорусский опыт. Возможно, свою роль здесь сыграли и визиты городских властей Ташкента в Минск.

Кроме того, известны примеры, когда побратимские контакты были нацелены на привлечение бизнеса. При подписании соглашения между Кокандом и Пхончханом делегации из Ферганской области удалось заключить договоры с крупными корейскими компаниями.

Сейчас у регионов Узбекистана родственников достаточно много. Помимо схожего трагического опыта, как в случае Скопье и Ташкента, пара городов-побратимов появляется исходя из специализации города или его статуса. Например, министр иностранных дел Испании 2004−2010 годов Мигель-Анхель Моратинос отмечал, что братские Бухара и Кордова в равной степени обладают очарованием величия и древности — между ними давние исторические связи.

В советское время стать побратимом любой мировой столицы, считается, могла только Москва, поэтому до обретения независимости страны у Ташкента не было родственных отношений с главными городами в других государствах. Зато в 1989 году столица Узбекистана стала побратимом небольшого бельгийского города Кортрейка. Делегации ездили друг к другу в гости, к 800-летию в Доме культуры Кортрейка Баходир Джалалов написал роспись, а в 2000 году там установили памятник учёному Абу Али ибн Сино, созданный известным ташкентским скульптором Ильхомом Джаббаровым.

Мы попробовали составить исчерпывающий список «родственников» городов Узбекистана. Эта задача — не из простых: иногда между городами нет взаимного признания побратимства, иногда у городов есть статус партнёров, но ещё не братьев, а в иной раз намерения о породнении заявлялись, но до действий дела не доходили. Поэтому принцип составления нашего перечня простой: если о городе как о побратиме хоть раз говорило официальное лицо с любой стороны, город в этом списке.

















При виде маленьких областных городов в этом списке становится ясно: шанс получить побратима есть у каждого, главное — желание администрации города.

Хорошо, если такие дружественные контакты не будут ограничиваться поздравлениями с днём рождения и взаимными визитами официальных делегаций, а будут приводить к реально ощутимым результатам — в этом направлении нужно ещё много работать.

С этими городами у Ташкента установлены побратимские отношения, и, кажется, у них ещё есть большой нереализованный потенциал. В свою очередь, со стороны Ташкента также могут быть сформированы предложения по передаче собственного опыта.