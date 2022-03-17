После начала вооружённого конфликта на территории Украины Запад ввёл жёсткие санкции в отношении России и Беларуси. Некоторые граждане этих стран решили переехать, в том числе в Узбекистан. В связи с наплывом иностранных граждан в Ташкент местные юристы, рекрутеры, специалисты по банкингу и IT 12 марта провели консультативную встречу для прибывших.

Баходир Аюпов. Фото: IT-Парк.

Замдиректора IT-Парка Баходир Аюпов рассказал, какие меры поддержки Узбекистан готов оказать специалистам в сфере информационных технологий. Специалистам помогут найти жильё, трудоустроиться, упростят процедуру получения вида на жительство. Семьи специалистов получат гостевую визу, детей помогут определить в детские сады и школы. «Газета.uz» приводит главные тезисы его презентации.

Что такое IT-Парк?

IT-Парк — это особая экономическая зона, которая предоставляет своим резидентам особые условия. Парк был открыт в 2019 году Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций по инициативе президента Шавката Мирзиёева.

В качестве аналогов IT-Парка Баходир Аюпов назвал Парк высоких технологий в Минске, «Сколково» в Москве и Иннополис в Татарстане.

IT-парк помогает стартапам, развивает резидентскую программу, курирует IT-визы, ведёт специализированный маркетплейс с вакансиями и проектами, занимается образовательными курсами в сфере IT.

Что делается для стартапов?

Технологическим стартапам парк предлагает программы по инкубации и акселерации. Основные направления: Fintech, Medtech, Agrotech, E-Gov, E-Commerce, IoT, Autotech, Online Education и GameDev.

Программа по инкубации обещает помочь авторам идей стартапов довести задуманное до конечного продукта за три месяца. Участникам предлагается офис, юридическая и бухгалтерская поддержка, взаимодействие с менторами и бизнес-сообществом.

Акселератор предназначен для более проработанных идей, которым не хватает финального рывка — выхода на рынок. IT-Парк обещает помочь в продвижении, оформлении интеллектуальной собственности, доступе к инвестиционной площадке. Для подачи заявки необходимо прислать презентацию проекта, его описание, количество людей в команде и контакты.

Кроме того, IT-Парк предлагает инвесторам вложиться в стартапы. На сайте для этого есть путеводитель.

Что такое резидентская программа?

Это программа, которая позволяет IT-компаниям получить ряд льгот: 7,5% подоходного налога (вместо 12%), отсутствие корпоративного налога, единых социальных выплат и таможенных платежей при импорте товаров для собственных нужд. Парк предлагает охраняемые офисы от 15 кв. м с субсидированной арендой. Помещения оснащены высокоскоростным интернетом и бесперебойным электропитанием. Взамен IT-Парк ежемесячно взимает 1% от совокупного дохода резидента. Требований к количеству сотрудников, их гражданству и уставному капиталу компаний нет.

Резидентам необходимо быть юридическими лицами, зарегистрированными на территории Узбекистана (правда, статус индивидуального предпринимателя не подойдёт).

«Нет никаких требований по месту расположения вашей компании, — сказал Баходир Аюпов. — То есть экстерриториальный подход к работе. Ваша компания может быть расположена где угодно на территории Узбекистана».

Важное требование: деятельность компании должна соответствовать параметрам перечня, приведённого в постановлении Кабинета министров. Так, бизнес должен быть связан с работой над программным обеспечением, образованием в сфере технологий и так далее. Полный список есть на сайте. Парк обещает индивидуальный подход и внимательное рассмотрение каждой заявки. К ней необходимо приложить «экономически обоснованный бизнес-план». Заявку обещают рассмотреть в течение 15 рабочих дней.

В реестре резидентов на данный момент находится свыше 500 юридических лиц (у одной компании их может быть несколько). Среди них компании UzCard и PayMe, сервис такси MyTaxi и другие.

Могут ли исключить из резидентов?

Да. В 2021 году «за невыполнение обязанностей договора» резидентского статуса лишили 27 компаний. Им пришлось выплатить налоги за период нарушений, от которых они были освобождены как резиденты, сказал Баходир Аюпов.

К обязанностям договора относятся работа исключительно в сфере информационных технологий, ежеквартальное предоставление в дирекцию сведений о своей работе, ежегодный аудит финансово-хозяйственной деятельности и выполнение обязательств по договору об условиях деятельности резидента IT-парка.

Если компания-резидент выполняет обязанности договора, но по каким-то причинам решила приостановить деятельность, штрафов и выплат налогов со стороны IT-Парка не предусмотрено, заверил представитель парка.

Что такое IT-Visa?

Это многократная виза для инвесторов, учредителей IT-компаний и специалистов в сфере информационных технологий сроком до трёх лет с возможностью продления на неопределённый срок. Запуск планируется 1 апреля.

Виза позволит получать образование и медицинские услуги на тех же условиях, что есть у граждан Узбекистана, освободит от обязанности перерегистрироваться при поездках по регионам страны, даст возможность в упрощённом порядке получить вид на жительство — достаточно будет купить жилую недвижимость любой стоимости. Эти условия будут распространяться и на членов семей IT-специалистов — им предложат гостевые визы.

«Мы вроде бы работали себе — и вдруг такое началось, что нам пришлось всю свою работу не то чтобы остановить, скорее сместить фокус, все силы бросить на вот этот наплыв, приезд наших гостей», — рассказывает Баходир Аюпов.

Благодаря этому IT-визы, инициированные IT-Парком, будут запущены не во второй половине 2022, как планировалось, а раньше.

Как получить IT-визу?

Программу планируют запустить 1 апреля, заявки принимаются через сайт.

Потенциальные инвесторы должны будут предоставить информацию о планируемых проектах. Учредителям IT-компаний необходимо предоставить свидетельство о резидентстве в IT-Парке, а IT-специалистам — заверенную информацию о совокупном годовом доходе не менее 30 тысяч долларов (до налоговых вычетов, за последние 12 месяцев).

Боходир Аюпов добавил, что IT-Парк постарается учесть падение курса рубля, что отразилось на доходах специалистах, получавших зарплаты в российской валюте.

После рассмотрения заявки IT-Парк выдаёт рекомендацию (о соответствии требованиям IT-визы). Рекомендацию вместе с анкетой и паспортом нужно будет подать в консульские учреждения Узбекистана (если соискатель находится за рубежом) или в органы внутренних дел по месту временной регистрации (если соискатель находится на территории Узбекистана). Заявление на получение визы будут рассматривать не больше трёх рабочих дней.

Как получить IT-визу, если я фрилансер?

Поскольку IT-визы будут рекомендоваться IT-Парком, Баходир Аюпов советует фрилансерам посетить маркетплейс вакансий и проектов, который курирует IT-Парк — там размещены предложения от резидентов парка, которые по итогам работ помогут специалистам получить рекомендацию.

Какую ещё поддержку оказывает IT-Парк, если я планирую переезд (в том числе временный)?

В феврале IT-Парк запустил программу TashRush — программу релокации с рядом бесплатных услуг. В рамках неё иностранным компаниям и IT-специалистам оказывается поддержка в открытии юрлиц и банковских счетов (Баходир Аюпов отметил, что это делается в течение 1−2 дней), в поиске офисов и подборе персонала. Также специалистам помогают в адаптации и трудоустройстве в компаниях-резидентах IT-Парка, в поиске жилья и оформлении документов.

«Они приезжают семьями. Если они с супругом или с супругой — помогаем им тоже найти работу. Помогаем оформить их детей в детсады, школы. Помогаем с банковскими услугами — с получением сумовых местных карт. И мы это всё сделали централизованно — не так, чтобы наши гости ходили по госорганам и обивали пороги, хотя у нас такого уже нет, как это было раньше: чем больше у нас развивается электронное правительство, тем проще стали все эти процедуры, но тем не менее. Даже с учётом этого мы всё делаем для того, чтобы наши гости получали услуги в максимально удобной форме», — сказал Баходир Аюпов.

Оставить заявку на участие в программе можно на сайте, с вопросами к IT-Парку можно обращаться через Telegram.

В IT-парке напомнили, что указ президента по улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в стране позволяет IT-компаниям вплоть до 2028 года осуществлять деятельность дистанционно, без аренды офиса, выплачивать дивиденды учредителям и заработную плату в иностранной валюте.

Какие планы у IT-Парка?

В текущем году парк планирует расширение в Ташкенте, а также открытие филиалов в 6 регионах: Самарканде, Бухаре, Намангане, Хорезме, Гулистане и Каракалпакстане. Завершить первый этап расширения намерены уже к маю.

«Это целый комплекс. Там и бизнес-центры, и коворкинги, и спортивный комплекс. Будет первая цифровая мечеть, будут жилые комплексы. То есть мы строим городок, где наши резиденты могут и жить, и работать, и отдыхать в одном месте», — поделился планами Баходир Аюпов.

Где узнать подробности?

Публикации «Газеты.uz» об IT-Парке

Сайт IT-Парка

Сайт IT-визы

Программа релокации IT-специалистов в Узбекистан

Поддержка стартапов: инкубатор и акселератор

Резидентская программа IT-Парка

Маркетплейс с вакансиями и проектами в сфере IT

Образование в сфере IT