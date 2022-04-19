Двое граждан М. М. и С. Н. подозреваются в том, что они вошли в доверие к руководителю организации «Д.» Х. и пообещали помочь ему получить льготный кредит в размере 2 млн долларов в банке через знакомых, работающих на высоких должностях. Об этом сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

По версии следствия, за свои услуги подозреваемые запросили аванс в размере 100 тысяч долларов, что составляет 5% от суммы кредита. В ходе оперативного мероприятия в Яшнабадском районе Ташкента при получении 55 тысяч долларов они были задержаны.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов ещё в марте 2020 года заявил, что «там, где есть льготные кредиты, конечно же, будет склонность к нецелевому использованию и коррупционные элементы».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 апреля на видеоселекторном совещании отметил, что располагает сведениями о том, что банки занимаются крупным взяточничеством. «Каждый доллар, каждый сум — из бюджета он выделен или из банка, — это деньги народа. Ответственные за [развитие] инфраструктуры, газа, электричества занимаются крупным взяточничеством. Банки занимаются крупным взяточничеством. У меня есть информация», — сказал тогда он.



