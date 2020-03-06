Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции в четверг прокомментировал разногласия между регулятором и хокимиятом Андижанской области касательно нецелевого использования кредитных средств в рамках исполнения программы «Каждая семья — предприниматель».

Постановление о реализации программы «Каждая семья — предприниматель» президент Шавкат Мирзиёев подписал в июне 2018 года. Программа направлена на «коренное улучшение материальных условий, значительные позитивные изменения в качестве и уровне образа жизни населения».

На финансирование региональной программы в Андижанской области, с которой началось исполнение программы, было выделено 200 млн долларов за счет привлечения кредитных линий зарубежных финансовых институтов. Однако уже в августе 2018 года исполнители в регионе столкнулись со сложностями. Из-за роста числа желающих заниматься животноводством резко поднялась цена на скот, в связи с чем банки приостановили кредитование этого направления. Кроме того, часть населения была уверена, что кредит можно не возвращать, считая это помощью государства.

«Там, где есть льготные кредиты, в определенной степени будут коррупционные элементы. Касательно ситуации в Андижанской области: там были в крупном объеме выделены кредиты для покупки крупного рогатого скота. Анализы Центрального банка показали несоответствие количества прибывших голов скота [объему выданных кредитов]. В итоге мы потребовали направлять средства на ввоз породистого скота из-за границы, а не для оборота скота на внутреннем рынке, и добились этого», — отметил Мамаризо Нурмуратов.

Глава ЦБ также указал на нецелевое использование средств при выдаче льготных кредитов.

«Там, где есть льготные кредиты, конечно же, будет склонность к нецелевому использованию. Усиливается склонность к использованию кредитов, взятых без залогового обеспечения, на решение бытовых проблем. По этой ситуации у нас ведется постоянный мониторинг. Неуместно говорить, что в одной области больше [случаев нецелевого использования], а в другой — меньше. Это есть везде. Но главное — мы ведем своевременный контроль над этим, принимаем соответствующие меры и добиваемся возвращения средств раньше срока», — заявил руководитель ЦБ.

В мае 2019 года на совещании, посвященном исполнению программы «Каждая семья — предприниматель», президент Шавкат Мирзияев поручил перевести в детские дома пятимесячную заработную плату руководителей коммерческих банков и годовой зарплаты руководителя Андижанского областного отделения ЦБ. Так были наказаны руководители банковского сектора, обвиненные в затягивании выдачи льготных кредитов населению по программе.

С 1 января 2020 года кредиты в рамках государственных целевых программ начали выдавать по ставке рефинансирования ЦБ (сейчас — 16%). До этого кредиты по программам «Каждая семья — предприниматель» и «Молодежь — наше будущее», а также кредиты женщинам на развитие предпринимательства выдавались по льготным ставкам 7−8%.