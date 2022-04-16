Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 апреля провёл видеоселекторное совещание по созданию дополнительных условий для предпринимательства.

На совещании отмечалось, что для использования в 2022 году банкам предоставлено 2 трлн сумов льготных кредитов. Однако на сегодня из заявок на 790 млрд сумов, поданных в банки, профинансировано лишь 53%, а в некоторых регионах — 25−30%. Работа банков в этом направлении подвергнута критике, даны дополнительные указания.

Президент сообщил, что в последнее время в некоторых регионах снизилась бизнес-активность, предприниматели сталкиваются с кредитными, налоговыми и инфраструктурными проблемами.

Глава государства сообщил, что из-за дефицита средств Государственного фонда поддержки предпринимательства снизились компенсационные выплаты. У фонда образовался долг перед банками на 378 млрд сумов. Министр финансов Тимур Ишметов получил поручение до 1 мая перевести в фонд 400 млрд сумов, а затем в течение двух месяцев — ещё 500 млрд сумов.

«Если мы не будем давать деньги Фонду поддержки предпринимательства остановится развитие предпринимателей. Да, это большая сумма — 1 трлн сумов — но у нас нет другого пути», — сказал президент.





В сфере услуг НБУ за счёт привлечённых 200 млн долларов будет предоставлять кредиты на сумму до 5,5 млрд сумов. При этом ставка по кредиту не будет превышать 18% с учетом 5-процентной компенсации из Фонда предпринимательства.

Вместе с тем на финансирование проектов малого и среднего бизнеса в регионах банкам будет выделено 300 млн долларов. Эти средства будут размещены в национальной валюте по ставке 10% сроком на 7 лет в банки, предлагающие наилучшие условия для предпринимателей. При этом ставка по кредиту, предоставляемому предпринимателю, не будет превышать 14%.

«Каждый доллар, каждый сум — из бюджета он выделен или из банка, — это деньги народа. Ответственные за [развитие] инфраструктуры, газа, электричества занимаются крупным взяточничеством. Банки занимаются крупным взяточничеством. У меня есть информация. Мы с таким трудом находим деньги и пытаемся донести их честным путём до нашего народа, но на нашем пути — [незаконное] выделение земель, продажа земель. Знаете, как мне обидно слышать это», — заявил Шавкат Мирзиёев (по сюжету программы «Менимча»).

Проанализированы проблемы предприятий-экспортеров и выявлены дополнительные возможности. Будет внедрен упрощенный механизм возврата НДС, 80% средств будут возвращаться в течение 7 дней без дополнительных проверок.

Анонсирована новая система постоянного изучения и быстрого решения вопросов экспортеров. Для этого будут созданы постоянно работающие штаб и колл-центр с номером «1094».

Председатель Сената и глава Национального совета по противодействию коррупции Танзила Нарбаева в начале апреля сообщала, что в 2021 году в банковской сфере в три раза выросло число коррупционных преступлений.