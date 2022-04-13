Постановлением правительства Узбекистана от 12 апреля внесены изменения в порядок регулирования взаимоотношений сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и применения специальных средств. Об этом сообщило Министерство юстиции. Документ принят в тот же день, когда были утверждены обновлённые Правила дорожного движения.

Согласно изменениям, теперь сотрудник ДПС при остановке транспортного средства для проверки документов может применять установленные законом меры не только по правонарушениям, выявленным в ходе проверки данных документов, но по всем выявленным нарушениям.

При остановке транспортного средства водитель больше не может прямо на месте ознакомиться с выпиской из дислокации сотрудника ДПС. Ознакомиться с дислокацией можно только в отделении Службы безопасности дорожного движения, где сотрудник он проходит службу. Она выдаётся в письменном виде.