Президент Узбекистана 4 апреля подписал постановление «О мерах по надёжному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах».

В документе отмечается, что количество дорожно-транспортных происшествий, приведших к смерти, в стране остаётся «на высоком уровне».

«Требуется приведение дорожной инфраструктуры в полное соответствие с современными требованиями обеспечения безопасного движения, внедрение эффективной системы, направленной на раннюю профилактику правонарушений в данной сфере, а также широкое внедрение цифровых технологий, исключающих человеческий фактор», — говорится в документе.

Постановление принято «в целях гарантированной защиты от любых происшествий жизни и здоровья человека на автомобильных дорогах в условиях Нового Узбекистана».

С 1 декабря будет внедрена система начисления штрафных баллов водителям за нарушения правил дорожного движения.

Система будет предусматривать следующий порядок:

начисление отдельных штрафных баллов за каждое нарушение правил дорожного движения в течение 12 месяцев;

лишение водителя права управления транспортным средством на определённый срок в случае превышения установленного количества штрафных баллов;

применение к водителям, за определённый период не нарушившим правила дорожного движения, мер стимулирования путём сокращения штрафных баллов при последующем начислении.

Министерству внутренних дел и Министерству юстиции поручено в месячный срок с учётом передового зарубежного опыта подготовить проекты актов законодательства, предусматривающие внедрение системы начисления штрафных баллов водителям за нарушение ПДД.

Отметим, что внедрение системы штрафных баллов было предусмотрено ещё Концепцией обеспечения безопасности дорожного движения в Узбекистане на 2018−2022 годы, принятой в мае 2018 года. Проект документа об этом планировалось разработать в 2019 году.

В целях повышения эффективности работы в сфере безопасности движения на автомобильных дорогах документом образована Республиканская специальная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения и её территориальные специальные комиссии. Республиканскую комиссию возглавит премьер-министр Абдулла Арипов, в неё также войдут министры внутренних дел, транспорта, юстиции, по чрезвычайным ситуациям и другие. Территориальные спецкомиссии будут возглавлять хокимы областей.

На специальные комиссии возлагаются следующие основные задачи:

защита жизни и здоровья граждан в сфере безопасности дорожного движения, обеспечение полного соответствия дорожной инфраструктуры требованиям безопасности;

оценка состояния эффективности организации дорожного движения в регионах на постоянной основе, осуществление контроля за адресной деятельностью государственных органов и местных хокимиятов в данной сфере;

глубокое изучение причин дорожно-транспортных происшествий, создание системы подготовки научно обоснованных предложений по предупреждению аварий посредством утверждения перечня опасных аварийных участков дорог;

создание системы подготовки научно обоснованных предложений по предупреждению аварий посредством утверждения перечня опасных аварийных участков дорог; определение мер по внедрению информационных технологий в сферу обеспечения безопасности дорожного движения, популяризация автоматизированных систем контроля, исключающих человеческий фактор и коррупционные проявления;

организация разработки и согласование проектов программ по улучшению дорожной инфраструктуры, сокращению количества дорожно-транспортных происшествий в регионах.

Комиссия будет ежеквартально проводить критическое обсуждение работ, проводимых государственными органами и местными хокимиятами в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, имеющихся недостатков и обеспечивать принятие «соответствующих мер».