Посол Великобритании в Ташкенте Тим Торлоу в недавнем интервью проекту Alter Ego высказался о свободе слова, ограничении работы российских СМИ, войне в Украине и целях санкций в отношении России.

В интервью, в частности, глава британской дипмиссии не согласился с тем, что западное общество ограничивает свободу слова, когда блокирует работу российских СМИ.

«Во-первых, я не согласен, что мы ограничиваем свободу слова, кроме законодательных ограничений, которые предотвращают призывы к насилию, разжигание расовой ненависти, терроризм. Я не согласен, что мы это делаем. Россия сейчас — отдельный случай. Мы действуем в ответ на ничем не спровоцированное, жестокое, ужасающее вторжение на суверенную территорию. И фундаментальное обоснование этому вторжению — просто абсолютная ложь», — подчеркнул он.

По его словам, Россия «использовала свои СМИ как инструмент войны, что совершенно неприемлемо для любого справедливого общества». «Поэтому то, что мы делаем в конкретном случае российских СМИ — накладываем разумные ограничения на то, что они в силах сделать. Мы не закрываем российские СМИ. Но мы предпринимаем решительные действия, чтобы они не стали орудием этой войны», — сказал он.

Кирилл Альтман и Тим Торлоу. Кадр из видео Alter Ego.

На замечание ведущего Кирилла Альтмана о том, что отключение России от информационного поля может привести к однобокой подаче информации, Тим Торлоу заявил, что РФ накладывает массовые ограничения на собственный народ и собственные СМИ, если они публикуют новости, хоть немного противоречащие официальному нарративу.

«Это из ряда вон выходящая ситуация. То, как Россия использует СМИ, возмутительно, неслыханно, бесчестно. Они фабрикуют конфликт, абсолютно неоправданный и необоснованный, и делают это умышленно, весьма гадким способом», — отметил он.

Ведущий Alter Ego напомнил, что США и НАТО «бомбили Афганистан, Сирию, Ирак и другие страны», но «в СМИ ничего такого не было». В ответ посол рассказал о своём опыте изучения русского языка в Украине с конца 2018 года по начало 2019 года, поскольку в то время по разным причинам дипломатам было сложно учиться в самой России.

«Я там прижился. Я жил в русскоязычной семье в Украине, довольно много путешествовал, говорил на русском, чтобы не заблудиться. И вымышленный образ, который сфабрикован, чтобы оправдать это вторжение, совершенно не соответствует той стране, которую я видел, где я пытался учить язык», — заявил он.

«Язык и русскоязычные сообщества этой страны стали главным оправданием войны, хотя они не имеют к ней никакого отношения. Всё дело в амбициях президента Путина воссоздать Советский Союз, вернуть себе его части», — сказал дипломат.

Тим Торлоу считает, что это «должно вызвать тревогу у русскоязычных сообществ по всему бывшему Союзу». «Потому что вы видите президента с идеей страны, которая использует язык и тот факт, что когда-то существовала Российская империя, чтобы оправдать ужасное… И просто видеть, что происходит, видеть бомбёжки, видеть атаки на города, видеть лица людей, которым приходить уезжать… Почти 3 миллиона людей уже вынуждены были уехать из Украины из-за этой войны (на 11 апреля — уже 4,5 млн — ред.)», — сказал глава британской дипмиссии.

Посол предложил поговорить с узбекистанцами, которые работали в Украине, чтобы узнать, что происходит в реальности.

«Не слушайте вздор, который транслируют российские СМИ. СМИ играют во всем этом реальную, важную роль. Эта роль — говорить правду. Я достаточно знаю о фундаментальной роли СМИ (могу говорить только о британских СМИ) — о том, как они призывают меня к ответу за мои действия, как вы это делаете прямо сейчас — чтобы знать, что эти люди — не пропагандисты, это не те люди, которые делают то, что им говорит правительство. Это совершенно другое видение того, как работают СМИ», — заявил он.

Тим Торлоу привёл в пример журналистов, которые уходят с Первого канала, с Russia Today. «Сейчас именно они говорят правду о российских СМИ. Мы полагаемся на свободную прессу, полагаемся на большую журналистику — чтобы они раскрыли правду о том, что сейчас происходит. И я призываю всех рассмотреть разнообразие разных точек зрения, насколько это возможно. Онлайн это сделать так просто. Кроме как в России. Но даже там это можно сделать с VPN», — отметил он.

Посол заявил, что США, Евросоюз, Великобритания и другие страны вводят санкции против России в ответ на «катастрофическое, ужасное вторжение». При этом он признал, что меры также наносят ущерб и обычным людям.

«С российским народом у нас нет проблем. Искренне — ничего против россиян мы не имеем. Наша проблема касается президента Путина и его режима. Санкциями мы стараемся серьёзно ударить по президенту Путину и его окружению. Мы ввели санкции против более чем 1000 политических приближенных Путина и олигархов, крупных бизнесменов, которые поддерживают его правление», — подчеркнул он.





По его словам, страны принимают меры, чтобы «нанести тяжелый удар по российской экономике, чтобы остановить использование энергетических ресурсов, ресурсов государственных предприятий для поддержки военных действий, чтобы лидеры мнений в России знали об экономических последствиях решений президента Путина».

«И, конечно, это намеренно. Мы хотим, чтобы Россия ещё раз подумала о том, что решил сделать президент Путин в отношении суверенной, демократической, независимой страны. [Санкции] по олигархам бьют сильно. Россиян затронет ослабление экономики. И мы признаём, что последствия будут ощущаться не только в России. Но мы уже видим влияние, которое санкции оказывают на лидеров», — отметил он.

Британский дипломат считает, что «санкции уже работают», и «последствия для российской экономики будут суровыми». «И в будущем мы увидим. Я не могу предсказать, как президент Путин будет действовать в ответ. Вне всяких сомнений, его действия имеют реальные последствия для экономики страны», — подчеркнул он.

Посол заявил, что будет удивлён, если власть Владимира Путина укрепится в результате его действий без жестких репрессий в России.

«Боюсь, эти жесткие репрессии уже начались. Полное подавление независимых СМИ, людям закрыли доступ к внешнему миру через VPN, через интернет, задержания тысяч людей, которые вышли на протесты против войны. Что случилось с журналисткой Первого канала, которая вышла с протестом в прямом эфире? Это нельзя назвать передовым, свободным обществом. Это репрессивный режим, который вводит ещё больше репрессий», — считает он.

Тим Торлоу выразил надежду, что война в Украине не продлится долго. «Потому что удар по суверенному государству, суверенным границам, по независимому государству, которое гордится своей национальностью, языком, историей, культурой, и вдруг в него вторгаются, его народ убивают или вынуждают бежать из страны, а его институционные организации и инфраструктуру разрушают… В современном мире это неприемлемо», — сказал дипломат.

Реакция посольства РФ и российских СМИ

Посольство России в Узбекистан в своих социальных сетях прокомментировало интервью британского посла.

«Посол Великобритании Тим Торлоу устроил мастер-класс по хуцпе ведущему проекта Alter Ego Кириллу Альтману», — говорится в сообщении.

Посольство перечислило «весьма характерные выдержки из интервью британского дипломата, рассказавшего, что, по его мнению, является „оптимальной свободой слова“».

«Ведущий: Нет ли противоречия в том, что традиционно выступающие основными поборниками свободы слова страны Запада сегодня блокируют российские СМИ и освещают ситуацию довольно однобоко? Торлоу: Россия — это особый случай. Мы не закрываем российские СМИ, мы просто предпринимаем решительные действия, чтобы они не стали орудием этой войны. Ведущий: Почему, когда Запад бомбил Югославию, Афганистан и Ирак, «свободные» СМИ, по сути, молчали об этом? Тим Торлоу: На самом деле, всё дело в амбициях Владимира Путина воссоздать Советский Союз…"

Стоит отметить, что посольство РФ привело выдержки из интервью не дословно.

Российское новостное агентство Sputnik Uzbekistan отреагировало на интервью Тима Торлоу тремя публикациями.

6 апреля пророссийский политолог Армен Гаспарян заявил «Спутнику», что послу Великобритании сейчас нет смысла размышлять об Узбекистане, когда вся мировая информационная повестка «прикована к событиям в Украине, которая хорошая, и к России, которая категорически плохая».

По его словам, британский дипломат пытается «продать своё интервью в медиапространстве Узбекистана». «Торлоу берет пример со своего правительства: с [премьер-министра] Бориса Джонсона, [министра иностранных дел] Лиз Трасс… а они только и делают, что говорят про Россию. Неважно, по поводу чего они собираются, неважно, какие вопросы задают задают журналисты — их беспокоит одна только Россия», — заявил он.

Директор Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью Sputnik Uzbekistan заявил, что считает интервью «наглым» и «обычной практикой США и Великобритании, где послы воспринимают себя как некую колониальную администрацию».

«В особенности это касается стран Центральной Азии, которые пытались захватить и превратить в свои колонии в 19−20-м году британцы наравне с Кавказом. Тогда им это не удалось, но британская империя продолжает испытывать фантомные боли по поводу этой неудачи. Поэтому мы зачастую слышим указной тон по отношению к странами и народам данного региона с указанием, как себя им вести, как им строить свои отношения, экономические связи и какую внутреннюю политику проводить», — отметил он.

По его мнению, это интервью — попытка создать «льготные условия для америко-британской антироссийской пропаганды». Он также считает, что послы пытаются «запугать Узбекистан, пытаясь втянуть его в противостояние с Россией».

Эксперт считает, что Европа «использует свободу слова как удобный лозунг, который эксплуатирует современная западная элита».

Узбекистанский политолог Бахтиёр Эргашев в интервью «Спутнику» заявил, что «никому в Узбекистане не интересно, что думает британский посол о России».

«Он решил, что может вмешиваться во внутренние дела Узбекистана и указывать людям, что им делать. Именно этот вывод напрашивается после резонансного интервью Тима Торлоу», — считает он.

«Я не дипломат, но полагаю, что есть рамки того, с чем посол может выступать публично в стране пребывания», — сказал он.

На телеканале «Россия 24» в передаче «В центре Азии с Робертом Францевым» был также показан сюжет об интервью посла Великобритании. Журналист описал беседу как «много шума из ничего».

«[Посол] продемонстрировал потрясающее сочетание высокомерия и лицемерия. Сначала свысока отметив достижения Узбекистана в свободе слова, подчеркнув важность этих достижений, но тут же отказал в этой самой свободе слова российским СМИ», — заявил он.

После показа выдержки из интервью Роберт Францев заявил, что у посла был «тон учителя».

Напомним, в начале марта «Россия 24» подвергла критике узбекистанские СМИ, в том числе «Газету.uz», за освещение войны в Украине.

«Газета.uz» в первые дни войны публиковала рассказы граждан и выходцев из Узбекистана, проживающих в Украине. Они говорили о том, как узнали о вторжении, какие меры принимают для своей защиты, что происходит в Киеве и во Львове.

Тим Торлоу в своём интервью говорил о разных темах, в том числе о свободе слова в Узбекистане, проблемах экологии, состоянии сферы безопасности дорожного движения и других.