Посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот в интервью YouTube-проекту Alter Ego прокомментировал состояние сферы безопасности дорожного движения в Ташкенте и затронул вопрос культуры вождения.

«Мне не нравится водить здесь. Я бы вообще не водил нигде, потому что, как я уже сказал, больше люблю ездить на общественном транспорте, много езжу на велосипеде. В Лондоне я добирался на работу на велосипеде, в том числе потому, что это был самый быстрый способ, несмотря на большие расстояние. К тому же это полезно для здоровья», — сказал он.

Для улучшения ситуации в Ташкенте необходимо правильно проектировать улицы, считает глава британского посольства.

«Много что можно сделать: дизайн улиц — как вариант. Ни в одной другой стране мира мне не попадались развороты посреди двустороннего движения, что довольно страшно. Ну это по части городского планирования. Есть способы планировать дороги так, чтобы не приходилось останавливаться посреди оживленной полосы загруженной дороги, чтобы развернуться», — отметил Тим Торлот.

Посол также указал на важность контроля соблюдения ограничений скорости и подготовки водителей.

«Вы видите много милиции на улицах, но я не замечаю, что ограничения скорости соблюдаются. Люди водят очень быстро и, кажется, без санкций. Опять-таки, это опасное вождение, не только быстрое, а сам стиль вождения. Это тоже можно исправить», — считает он.

По мнению главы дипмиссии, один из факторов, который повлияет на водительское поведение, — растущий объем трафика.

«Водить быстро уже не получится. Будет много агрессивного маневрирования, и это уже началось. Надеюсь, это изменится к лучшему. Нет никаких причин, чтобы это не произошло», — сказал он.

Тим Торлот сообщил, что в Лондоне очень большую роль в городском планировании, обеспечении безопасности улиц и решении других общественных вопросов играет гражданское общество.

Он рассказал, что в Великобритании работают сильные организации по безопасности дорожного движения. Одна из первых организаций гражданского общества, о которой Тим Торлот узнал ещё учеником начальной школы, это ROSPA — Королевское общество по предотвращению несчастных случаев.

«60 лет назад уже была организация, которая работала по предотвращению аварий. Они принимали конкретные меры, например, у школ, где школьники выходили из здания, принимали разные меры по замедлению движения, размещали светофоры, чтобы дети могли переходить улицы в безопасных местах в учебное время. Прикладные меры, которые могли вводиться местными органами управления и полицией. Но они также обеспечивали надлежащее применение. И гражданское общество играет очень важную роль в этом», — подчеркнул посол.

Ранее временный поверенный в делах посольства Франции в Узбекистане Брис Рокфёй в интервью проекту Alter Ego также рассказывал, что водить автомобиль в Ташкенте ему страшно, «потому что вообще нет правил.

«Тебя могут обогнать с правой стороны, с левой стороны. Никто не использует поворотники. Не уважают полосы, то есть не ездят по полосам. Поворот налево — тоже сложный», — говорил он.