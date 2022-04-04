Посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот в интервью проекту Alter Ego высказался о ситуации со свободой слова в Узбекистане.

По его словам, во многих смыслах свобода слова, свобода прессы — одно из главных достижений процесса реформ в стране.

«Не уверен, что шесть лет назад мы бы проводили это интервью. И даже если бы проводили, вы бы задавали другие вопросы, а я бы давал другие ответы. И долго бы оно не продлилось. И это действительно убедительный пример того, как всё изменилось», — отметил он.

Тим Торлот также называл огромным изменением появление яркой блогосферы, появление по-настоящему независимых СМИ, независимых журналистов, интересные онлайн-медиа («Газета.uz», Kun.uz, информационные агентства и т. д. )

«Всё это вселяет оптимизм. И они играют жизненно важную роль. Роль СМИ во всём процессе реформ — говорить правду, освещать всё хорошее и плохое, что происходит в стране, привлекать власти к ответу, но также помогать правительству успешно коммуницировать с народом и рассказывать о своих задачах, поощрять реальные дебаты с правительством. Так что много хорошего происходит», — заявил он.

Посол также считает, что освобождение журналистов, которые были лишены свободы как политзаключённые, — обнадёживающий шаг.

«Но нельзя сказать, что в стране уже есть полная свобода прессы и свобода слова. Честно говоря, это одна из тех сфер, в которых за последние пару лет скорее произошёл откат назад. Хотя позитивного по-прежнему много, мы же всё-таки проводим это интервью. Не думаю, что дело именно в правительстве. Появилась достаточно неприятная блогосфера, которая атакует свободомыслящих журналистов, например. Это ситуацию не улучшает», — указал он.

Глава британской дипмиссии также заявил, что всё ещё есть проблемы, о которых журналисты и блогеры не очень хотят говорить.

«Мы видим случаи преследования журналистов, в том числе физическое насилие. Блогеры не всегда провокационны, но вместе с блогосферой всегда появляется место для резких высказываний со всех сторон политического спектра», — отметил он.

По его мнению, законодателям необходимо решить проблемы, связанные с «языком вражды», разжиганием ненависти, кибербуллингом (травлей в интернете), но для этого необязательно ограничивать свободу слова.

«Нам всем непросто с этим справиться. Отношения между безопасностью, в частности, касательно насильственного экстремизма, и свободой СМИ — предмет активной и очень трудной дискуссии в любой стране мира», — сказал Тим Торлот.

Посол также описал оптимальный уровень свободы слова в его понимании.

«Думаю, оптимально мы должны иметь возможность, не боясь преследования, говорить то, что считаем правдой, вести споры в публичном пространстве, отстаивать свои взгляды перед другими. И, с другой стороны, иметь право не соглашаться. Есть линия, за которой начинается недопустимое: когда ты призываешь к насилию, разжигаешь ненависть, в частности против тех слоёв нашего общества, которые в меньшей степени способны себя защитить, например, разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти», — пояснил он.

В апреле 2021 года Узбекистан занял 157-е место из 180 в рейтинге свободы прессы «Репортёров без границ», опустившись на одну позицию. Понижение в индексе произошло впервые с 2018 года. Ситуация в стране продолжает оцениваться как «сложная».