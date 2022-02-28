«Газета.uz» собрала истории граждан Узбекистана, живущих в Украине, против которой 24 февраля начала военную операцию Россия. Они рассказали, как узнали о начале вторжения, какие меры принимают для своей защиты, что происходит в Киеве и во Львове и о том, как проходит эвакуация узбекистанцев.

«Никто не верил в начало военного вторжения»

Эдгар Ишанкулов, Киев, 31 год

Я из Ташкента, в Украине с 2016 года. Я работал топ-менеджером в ряде проектов в Украине, занимаюсь также предпринимательством. В данный момент являюсь топ-менеджером крупной компании по производству антисептиков и дезинфицирующих средств для больниц.

Эдгар Ишанкулов.



Поделюсь с вами своим опытом, который получаю последние пять дней. Узнал о начале военных действий 24 февраля утром от родственника в Узбекистане, который написал мне в Telegram. Выглянув в окно, я увидел пробки и перегруженные дороги. Сначала ничего особо не понял, пошёл заниматься утренними делами. Стало понятно, что всё очень серьёзно, когда в первый раз услышал взрыв в Киеве.

Никто не верил в начало военного вторжения. Думали, максимум что будет — это попытка завоевать Донецкую и Луганскую область, малую часть которой занимают так называемые ДНР и ЛНР.

Сейчас я нахожусь в Киеве. По много раз в день звучала и звучит воздушная тревога. Слышны взрывы, перестрелки. Лично я заметил в соседнем доме диверсантов, которые подавали сигналы, моргая светом. Сообщил в полицию и вроде бы их взяли. Какое-то время провел в метро (используется в качестве бомбоубежища), избегая авиаударов, а также в ванной комнате.





Бензина в Киеве в продаже для населения нет. Запас продуктов у меня на данный момент достаточный. Сегодня (28 февраля) открылись магазины, но пока большие очереди.

Власти ведут себя великолепно, постоянно держат в курсе всех новостей. Дают советы, организовывают помощь, кому она необходима. Выражаю им большое уважение.

Мародеров, слава Богу, очень мало, но власти дали разрешение жёстко обезвреживать мародеров. Поэтому собираюсь максимально охранять свою территорию и своих близких.

В городе есть несколько центров, где раздают оружие населению. Центр возле меня мне ничего не дал, так как я не гражданин Украины. И тем, у кого нет военного билета, тоже не дали, сказали без билета ехать в другой центр.

Дом супруги Эдгара Ишанкулова в городе Олешки Херсонской области.

Я звонил в посольство Узбекистана один раз. Трубку взяли сразу, молодцы. Они делают всё что могут, но, к сожалению, эвакуация может быть организована только из города Львова на западе Украины. До Львова добраться в данный момент, по моему мнению, возможности нет, так как нет бензина, а на поезде ехать в давках я воздерживаюсь. Были обстрелы вокзалов, соответственно считаю это в данный момент небезопасным.

Хочу попросить вас максимально освещать эту тему мирового масштаба, так как убедился, что российская пропаганда передаёт такой абсурд, что аж волосы встают дыбом. Никакой важной информации до россиян не доходит.

В Украине уже 4000 мёртвых российских солдат (эту информацию пока невозможно подтвердить через независимые источники — прим. ред.). Есть фото и видео доказательства как минимум по половине из них.

«Сейчас украинский народ удивляет весь мир»

Темур Юсупов, Киев, 28 лет

Я родом из Самарканда. В 2011 году поступил в Киевский медицинский институт, продолжил учёбу здесь и остался работать врачом-хирургом.

Все мы знаем, что распространялись сообщения о начале вторжения 16 февраля. Но все мы думали, что в XXI веке не будет войны, убийства людей. Думали, что началась «холодная война». В четверг сообщили, что началась война. Мы оказались в шоковом состоянии, всё как в кино. Даже сейчас не хочется верить, что два братских народа воюют между собой.

24 февраля примерно 4:10—4:30 услышал звук взрыва. Думаю, что тогда проснулся весь Киев, вся Украина. Все наши люди знают, кто и куда во время Второй мировой войны напал утром. К сожалению, история повторяется.

Когда я услышал взрыв, сначала подумал, что внутри Украина произошла авария. Но потом я получил сообщение, чтобы все оставались дома и сохраняли спокойствие. На работе проводили инструктаж: что делать, куда идти. Так как мы врачи, нам сообщили об отмене плановых операций и готовили к притоку пострадавших, а также рассказали, как себя вести в тех или иных обстоятельствах.

Жителей и граждан Украины также просили не верить фейковым, провокационным сообщениям и следить за информацией через официальные источники.

Очереди в магазинах.

Основная часть населения сейчас в бункерах, подвалах, бомбоубежищах, на вокзалах. Все пытаются спуститься под землю. Власти просят их не паниковать, сохранять спокойствие. В субботу мы вышли в магазин. Не все, но основные крупные маркеты полны еды. Проблема только с хлебом, всё остальное есть. Хлеб поступает в магазины, но они не успевают всем раздать. Да, очереди большие, но цены остаются неизменными, что меня удивило. Люди также соблюдают порядок в очередях, мародёрства нет.

Проблема с бензином связана с тем, что это топливо сейчас нужнее украинской армии. Сейчас приостанавливается движение гражданского транспорта, только по пропуску для некоторых категорий населения, в частности, врачей и других. Простых граждан просят максимально не использовать личный транспорт.

Центральный вокзал Киева.

Сейчас моя больница готова принимать раненых. Пока к нам они не поступали, но пострадавшие и погибшие действительно есть, в том числе среди мирного населения, детей и медработников. Я об этом читаю в официальных сообщениях украинской власти и узнаю от своих коллег через видеозвонки.

Сейчас я больше пытаюсь помочь узбекскому посольству с эвакуацией наших граждан, включая пожилых, молодых, инвалидов, женщин и детей, внести свой небольшой вклад.

Оказалось, что узбекистанцев в Украине много, около 4000−5000 человек. Сейчас во время войны сложно на легковых автомобилях ездить и забирать наших людей. Во-первых, передвигаться опасно, а во-вторых, проблема с топливом.

Но нам помогают волонтёры, наши граждане, работающие в Украине. Они предлагают помощь с перевозкой граждан до точки сбора. Посольство помогает с эвакуацией по мере возможности, некоторые посольства наших соседних стран спрашивают советы у нашего диппредставительства, так как мы эвакуируем большое число своих граждан. Думаю, что наше посольство справляется хорошо и принимает все возможные рациональные решения.

На сегодняшний день свыше 1000 граждан перешли в безопасную зону, переходят на территорию Польши. Вы знаете, что сегодня-завтра будут рейсы от Uzbekistan Airways (к моменту публикации первый рейс с узбекистанцами уже вылетел из польского Катовице, второй также ожидается 28 февраля). Если приостановят движение на личном транспорте, то это может замедлись эвакуацию. Это уже не зависит от нашего посольства с учётом того, что идёт работа в условиях ЧП.

Каждый день на вокзалы прибывают бесплатные поезда, которые отправляются во Львов. Но нужно понимать, что график может меняться в зависимости от ситуации.

Я хочу, чтобы наши граждане услышали: узбекистанцы собираются на вокзале, посольство организовывает непрерывные автобусы к границе с Польшей, в безопасную зону. А там представители посольства в Польше встречают с водой и едой. Для граждан Узбекистана создано два Telegram-канала, где публикуются сообщения посольства и группа для получения ответов на вопросы, советов.

Сейчас украинский народ удивляет весь мир. К украинскому народу меняется отношение. Я очень рад этому. Жители Украины, которые раньше спорили друг с другом, объединились и защищают родину. Даже люди без места жительства готовят «коктейли Молотова» для защиты города. Украинский народ действует очень дружно. Это видит весь мир.

Сам я не хочу уезжать из Украины. Надеюсь, что в ближайшее время война окончится и все вернутся к нормальной жизни.

«Начинаешь по-настоящему ценить мир»

Маруф Салиев, Киев, 45 лет





Я живу и работаю во Львове на протяжении 15 лет со своей семьёй. Дети учатся здесь. У нас гражданство Узбекистана, получили здесь вид на жительство. Работаю предпринимателем и являюсь официальным главой узбекской диаспоры во Львове.

Мы узнали о военном вторжении по телевизору, здесь СМИ работают оперативно. Что я чувствую? Это сложно передать словами. Эмоции зашкаливают, потому что сейчас мы занимаемся эвакуацией наших граждан, смотришь на них и других и начинаешь по-настоящему ценить мир.

Эвакуация граждан Узбекистана.

Пока во Львове спокойно, но все, не только граждане Узбекистана, начали бежать в нашу сторону — на запад Украины. Представьте, в городе, где проживал 1 миллион человек, стало на сотни тысяч людей больше. Честно говоря, я не думал, что в XXI веке дойдёт до такого, но это произошло.

Я в основном нахожусь на улице, а не дома, так как помогаю с организацией эвакуации. Свою семью отправил домой. Спонсоры помогают с обеспечением питания и перевозкой граждан по мере возможности.

Кроме того, в городе по ночам ходят добровольцы из местного населения для охраны города.

У вокзала во Львове организовано бесплатное питание и помощь психологов.

Под руководством нашего посольства, а также при спонсорстве узбекских компанией, например, Akfa, проводится эвакуация наших граждан уже трое суток. Мы на постоянной связи с нашим послом Алишером Курмановым. Каждый день на границу с Польшей доставляем 300−500 граждан, а там уже нам помогает наше посольство в Польше.

Сегодня ожидается рейс Uzbekistan Airways (на момент публикации уже отправлен — прим. ред.). Кажется, пока ещё не было такой организованной эвакуации со стороны других стран.

«Молитесь за нас»

Джонибек Ибрагимов, Киев, 26 лет

Я хочу максимально передать эмоциональный фон и правдивость информации, которая сейчас есть в Украине, с которой столкнулись наши граждане.

Занимаюсь импортными и экспортными операциями, бизнесмен, владею торговым домом «Самарканд». Учился я еще с садика в Украине, потом в школу пошёл, с 8 класса обучался в лицее при Киевском политехническом институте. Далее поступил на первый курс Киевского института международных отношений имени Тараса Шевченко и магистратуру также закончил в этом институте. Нахожусь в Украине где-то 20−22 лет. У меня гражданство Узбекистана.

Узнал о войне — это больше не военное вторжение, а именно война в целом. Просто как немцы в свое время без какого-либо объявления, утром, начали бомбардировку. То же самое сделала и Россия. Мы все уснули с планами на будущее, с нашими какими-то надеждами, а проснулись от звонков о том, что Киев бомбят. И бомбят, знаете, не на словах или не один раз, а снаряды летели и летят до сих пор.

Баррикады в Киеве.



Сначала я не поверил. Мы не ожидали, что Россия так может сделать, до последнего не верили. И в конечном итоге, как показывают уже нынешние события, русские войска расстреливают мирных жителей на дорогах, на обочинах очень много людей с семьями просто ложатся. Их убивают и убивают даже собак, которые едут вместе с семьями. То есть ситуация очень тяжелая.

Я сам живу в Киеве, но выехал в пригород Киева, потому что в новых домах очень плохо обустроены подвалы. То есть это нельзя назвать бомбоубежищем. Поэтому пришлось выехать в Киевскую область и уже находиться здесь. Надеюсь, что тут не будет никаких обстрелов, ракет и так далее, но очень много диверсионных групп по 3−5 человек, они ходят и делают разного рода диверсии, в том числе и убийства мирных жителей.

По поводу питания и базовых потребностей. Как говорит власть, в магазинах еще дней 20 будет будут продукты, их можно будет приобрести. С этим пока у нас проблем не должно возникнуть. Но вы же сами понимаете, инфраструктура нарушена. Это вопрос времени, когда проблемы начнутся.

Украинские власти принимают все меры для стабилизации, какие только существуют в наших реалиях сегодня. Просто надо четко себе отдавать отчет о том, что они защищают свою землю. Они никуда не наступали. Это к ним пришли. Поэтому что бы сейчас власть ни предприняла, это будет считаться правильным на сегодняшний день исходя из сегодняшних реалий.

Местные власти рекомендуют оставаться в своих домах, найти бомбоубежище или подвалы и стараться не покидать это место, не выходить на улицы после комендантского часа. Потому что любой, кто выйдет после, будет считаться диверсантом и будет устранен.

По плану дальше организовать какие-то группы, хотя бы маленькие, для эвакуации наших граждан и отправлять их поездом в сторону запада. С посольством мы дружим, мы постоянно на связи еще до военного конфликта. Ребята делают все что могут. И, надеюсь, у них получается.

Эвакуация граждан Узбекистана происходит максимально быстро. Такое количество людей контролировать, организовать, собрать в одном месте, чтобы без ажиотажа и паники, эвакуировать — это из ряда вон. Одно дело, если бы не бомбили, понимаете? Обстреливают мирных жителей, обстреливает мирные города. Снаряды летят в детские дома и садики, школы горят.

Поэтому мое мнение — сотрудники посольства делают все, исходя из возможностей. Но в то же время, я думаю, каждый понимает, что не все едут. Просто молитесь за нас, больше ничего не поможет.

«Каждую ночь в Киеве были слышны взрывы ракет и обстрелы»

Феруз Одилбеков, Киев, 25 лет

В сентябре 2021 года я окончил учёбу в вузе Киева и стал работать в кафе. Когда я услышал, что 24 февраля началась война, я сразу призвал всех узбекистанцев к бдительности и сказал, что если наши студенты немедленно не уедут из Украины, то это будет большой потерей для нашей страны. Почувствовал, что надо ценить мир.

Каждую ночь в Киеве были слышны взрывы ракет и обстрелы, и это было всего в нескольких километрах от нас. Я начал писать в нашей Telegram-группе, где наши соотечественники, что надо собраться на вокзале и ехать во Львов.

Когда я ходил на улице, меня задержали местные правоохранительные органы, заподозрив меня в шпионаже, продержали в подвале сутки. Не в подвале милиции, а в подвале, где местные жители укрывались от обстрелов. Но подозрения с меня сняли, когда узнали, что у меня диплом Харьковского политехнического университета.

Многие магазины были закрыты, наши соотечественники столкнулись с проблемой в обеспечении питанием. Но во Львове эта проблема была устранена организацией бесплатного питания для наших граждан.

Из-за отсутствия переговоров между двумя странами я предполагал, что дело затянется надолго. Местное население не намерено сдаваться, организованы группы добровольцев, которые раздали оружие для защиты города и организации дежурства.

Эвакуация наших граждан проходит на отлично. Мы благодарны руководству страны и МИДу.

«Все ждут результатов переговоров»

Эльзара Музафарова, Киев

В 5 утра 24 февраля я проснулась от звуков ударов и разбудила парня. Мы не готовили сумки заранее, поэтому собрали самые необходимые вещи (свитера, носки, бельё, документы, воду), подхватили кота и побежали в укрытие. Начиная с 2014 года все примерно знали, где находится ближайшее бомбоубежище. Нам об этом сказала управляющая компания нашего дома.

Убежище. «Мы все одеяла оставляем на месте, чтобы не таскать».

Из-за того, что возможность вторжения мусолилась в прессе, мы обсуждали эту тему, но не верили до конца. Буквально накануне я встречалась с подругой, которая рассказывала, что они с мужем отложили выезд в Европу, где можно было бы переждать кризис, потому что надеялись на лучшее. За все годы, что я живу в Украине, ни с какими националистическими настроениями я не сталкивалась, везде говорила на русском языке.

В первые часы ударов мы слышали из укрытия, как срабатывала наша противовоздушная оборона. При этом некоторые наши соседи остались дома. После рассвета мы вернулись домой, решили пойти в магазин. Были большие очереди. Вечером к нам приехали друзья. Весь день мы обсуждали, уезжать или нет. С самого утра все дороги на выезд из Киева в сторону Западной Украины были заполнены. Уезжали в основном семьи с детьми и пожилыми. У моего парня здесь родители, родные, поэтому мы с самого начала понимали, что вряд ли уедем.

Весь первый день мы просматривали информацию на официальных каналах наших министерств, мэрии Киева, следили за обстановкой и новостями. Правительство постоянно информирует, что происходит и как действовать. Первую ночь мы бегали в укрытие и обратно, кое-как поспали, просто потому что уже не было сил.

Сейчас мы уже научились различать звуки и не бежать в укрытие при каждом залпе, как в первый день. Когда воет воздушная тревога, мы обсуждаем, бежать или нет. Я живу на западе города. Вчера бои велись в 20 км от меня. С другой стороны от моего района находится город Васильков, где велись ожесточенные бои. Вчера снаряд прилетел в частный дом в селе Софиевская Борщаговка, что находится в 4−5 км от меня.

Сейчас более-менее тихо. Мы вышли в магазин. Люди покупают то, что есть. Нет яиц, хлеба, овощей особо нет. Я не знаю, насколько возможны поставки, потому что инфраструктура частично разрушена. Люди покупают всё самое необходимое и простое, изыски сейчас не в приоритете. У нас дома есть кое-какие запасы. На ближайшую неделю их хватит.

Все дни мы обсуждали, уезжать или нет. Сейчас это уже опасно, потому что на выездах из Киева дороги частично повреждены. Но Украинские железные дороги бесперебойно эвакуируют людей в Западную Украину, работают в экстренных условиях и на пределе. На вокзалах очереди.

Правительство просит оставаться в городе, следовать требованиям комендантского часа, чтобы армия и территориальная оборона из числа гражданского населения, которое помогает полиции, могли спокойно следить за порядком.

Желающих вступить в ряды территориальной обороны много. Знакомые рассказывают, что шли записываться, но многих просят подождать, потому что людей хватает. Они помогают задерживать тех, кто ставит метки на домах для самолетов противника. Обычно это красные кресты на крышах домов или метки флуоресцентной краской на земле. Моя подруга живёт в доме, на крыше которого ставили такую метку. Она узнала об этом из соцсетей и побежала проверять.

Я фотограф-фрилансер, постоянного места работы у меня нет. Никаких съемок в эти дни, разумеется, тоже не было. Мой парень работает в пост-продакшене монтажёром. На работу он и его коллеги тоже не выходили. Работают только магазины, аптеки, больницы, котельные и другие жизнеобеспечивающие организации. Дома у нас есть и вода, и электричество, и отопление.

В Ташкенте у меня родители, которые следят за новостями, переживают. Я их всё время успокаиваю. Все ждут результатов переговоров. Честно говоря, в душе готовишься к самому худшему. Сейчас уже никто не паникует, все очень вежливые, понимают, как себя нужно вести, соседи сплотились, помогают друг другу.