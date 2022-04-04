Посол Великобритании в Ташкенте Тим Торлот в интервью YouTube-проекту Alter Ego высказался по поводу экологической ситуации в Узбекистане и мире и озвучил меры для смягчения последствий.

Глава дипмиссии рассказал, что находился в столице страны, когда здесь впервые за 150 лет наблюдалась пыльно-песчаная мгла.

«К пыльным бурям я привык со времен, когда работал в Ираке. Иногда пыль была такой густой, как старые лондонские туманы; которых больше нет в Лондоне, потому что мы решили проблемы загрязнения воздуха, которые были причинами этих туманов. И это действительно важный посыл: это можно изменить», — заявил он.

По его словам, пыльно-песчаная мгла может стать сигналом для Узбекистана всерьез относиться к изменению климата.

«Если в основе всего лежит изменение климата, то в мире будет больше климатических чрезвычайных ситуаций, больше наводнений, больше сильных ветров, больше странных перепадов температур, как высоких, так и низких. И это факт. Научно доказано, что мы можем принять меры, чтобы замедлить этот процесс, чтобы адаптироваться, но это реальность, с которой нам придется столкнуться, и это так же правдиво для Узбекистана», — сказал Тим Торлот.

Глава британского посольства также прокомментировал отчёт Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) и влиянии этого процесса на Узбекистан с точки зрения дефицита воды, засух, падения урожайности, увеличения числа пыльных бурь и других климатических изменений.

По его словам, за два с половиной года он пытался серьёзно обсуждать в Узбекистане изменение климата.

«По моим наблюдениям, хотя есть люди, которые хотят говорить об изменении климата, здесь это не такой важный вопрос, как в Великобритании или во многих других частях мира. Меня это поражает. Заинтересовать СМИ темой изменения климата, говорить с молодёжью об этом здесь не так просто, как в других странах», — отметил он.

Посол утверждает, что при обсуждении экологических проблем «по умолчанию всегда говорят об Аральском море».

«Как только заходит речь об изменении климата, вы переключаетесь на Аральское море. Я не говорю, что Аральское море не важно, оно крайне важно, это символ — ужасный символ того, что происходит, когда мы (человечество) неправильно управляем своим естественным хозяйством и нашей природной средой. Это катастрофа, это символ всего этого. Но это далеко не всё, на самом деле», — заявил он.

По его мнению, самая большая проблема Узбекистана сейчас — ситуация в горах, откуда приходит вода. Тим Торлот сообщил, что с 2000 года ледники в Памире потеряли 35% своего объема.

«За 20 лет. Это источник воды для ваших рек, и он исчезает из-за изменения климата. Катастрофа Арала тоже этому способствует, потому что раньше оно „охлаждало“ окружающую среду и балансировало. Ветры, дующие через север Узбекистана, усилились из-за того, что произошло с Аральским морем… Конечно, есть важные меры, которые помогут, но Узбекистану нужно сосредоточиться на том, чтобы привлечь внимание мира и к другим областям, и водоснабжение — важнейшее из них», — считает он.

Глава дипмиссии Великобритании подчеркнул, что весь мир должен работать сообща, чтобы постараться решить проблему изменения климата — и Узбекистан может сыграть в этом большую роль.

«Хочу сказать политикам и молодёжи и вообще всем — делайте свою часть. Во-вторых, проблема воды на критической точке, вы уже видите, что сельскохозяйственные земли теряют пригодность, потому что для их поддержания недостаточно воды», — подчеркнул он.

Посол напомнил, что помимо мер, которые на мировом уровне могут замедлить глобальное потепление, разрушающее ледники, есть вещи, которые могут сделать отдельные люди.

«Например, более эффективные методы орошения в сельском хозяйстве. Очень, очень важно различное использование сельскохозяйственных культур, которые не требуют так много полива и при этом даже выгоднее или, как минимум, так же выгодны. Тут я точно не эксперт, но постоянно слышу это от учёных, чья экспертиза больше моей», — сказал он.

Узбекистан вместе с остальными странами может принять реальные меры, чтобы удержать уровень глобального потепления на управляемом уровне, то есть менее чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

«Сюда относятся по-настоящему трудные решения, связанные с общественным транспортом, использованием автомобилей, то, как мы расходуем энергию и электричество, как Узбекистан и другие страны производят свою энергию. Переход на чистую энергию важен, но мы все должны это делать. Это не критика Узбекистана — весь мир должен переходить на солнечную, ветровую, водородную, ядерную и возобновляемую энергию — гораздо быстрее, чем это происходит сейчас», — отметил Тим Торлот.





Глава британского посольства подчеркнул, что также необходима перемена ментальности.

«Я бы не мечтал, живя в Лондоне, иметь машину. Точка. Мне не нужна машина в Лондоне. Этот город гораздо больше, чем Ташкент, но мне не нужен автомобиль. Потому что есть отличный, экологически чистый общественный транспорт, которым удобно пользоваться. Это изменение в ментальности. Сейчас пока иметь машину — это часть вашего „Когда я преуспеваю в жизни, я должен купить машину“» — подчеркнул он.

Посол признал, что многое, о чём он сказал, — это системные изменения на уровне правительства.

«Конечно, они влияют на простых людей. То, как вы используете воду, — это проблема для фермера где-нибудь в Сурхандарье, например. Я думаю, начинать надо с молодёжи. Потому что именно молодёжь унаследует мир, который мы сейчас создаём. Помочь молодым людям понять эти вызовы, а также вызов, который вы только что поставили передо мной: что может сделать каждый отдельный человек? Думаю, важная часть — взять на себя ответственность за нашу окружающую среду», — считает он.

«Например, мы небрежно расходуем энергию. Есть мелочи, который каждый из нас может сделать, чтобы сберечь воду, повторно использовать воду, чтобы сэкономить электричество — просто, выходя из комнаты, выключайте свет, когда чистите зубы, не оставляйте кран открытым. Такие мелочи. Дети очень хороши в этом. Они понимают и могут научить родителей. Так что мелочи могут внести вклад», — отметил Тим Торлот.

Посол также считает важным избавиться от загрязнения окружающей среды пластиком: заставить людей меньше использовать пластик, запретить супермаркетам использовать слишком много упаковки, заменить, где возможно, пластик на многоразовые, перерабатываемые материалы.

«Переработка — это очень важно. Когда я приехал, переработки вообще не было. И даже сейчас это очень сложно. Если я хочу сдать на переработку стеклянную бутылку или банку или пластик, это очень сложно. И это безумие, ведь на этом можно заработать. Переработкой сейчас в основном занимается цыганское сообщество, и ведь не просто так. И это здорово, это можно превратить в бизнес», — считает он.





Бывший мэр Лондона и действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на велосипеде. Фото: road.cc.

Тим Торлот также заявил, что даже такие вещи, как просто ходить пешком или ездить на велосипеде помогут внести вклад в борьбу с загрязнением экологии. По его утверждению, Узбекистан и Ташкент в особенности, созданы для велосипедов.

«Широкие улицы, много пространства, чтобы сделать велодорожки. В Ташкенте уже очень скоро будет быстрее добраться до работы на велосипеде, чем сидя в машине среди бесконечных пробок и забитых парковок. Но нужна инфраструктура, чтобы перемены случились. Так что садитесь на велосипед, экономьте воду и электричество, используйте меньше пластика и мой последний совет, который вызывает много противоречий в этой стране: ешьте поменьше мяса», — сказал он.

Посол считает, что руководители, министры должны подавать личный пример, используя велосипед вместо личного автомобиля.

При планировании городского устройства очень важно учитывать все факторы, сообщил Тим Торлот. Например, когда планируется новый жилой комплекс, необходимо думать об очевидных вещах: достаточно ли там школ для детей, есть ли медицинские учреждения, можно ли добраться на общественном транспорте до всех частей города, легко ли передвигаться, построены ли здания экологически чисто.

«И сейчас существуют фантастические технологии зелёного строительства. Удивительные технологии, которые делают здания экологически чистыми. Столько всего можно сделать, чтобы предотвратить, например, потери электроэнергии, чтобы в постройках была качественная изоляция, чтобы вода использовалась эффективнее. В Йемене, где я работал до Ташкента, мы использовали очень много так называемых серых вод. Конечно, несвежую воду нельзя пить, но для многих других целей она годится. Всё это можно стимулировать, например, налоговыми льготами», — сказал посол.

Недавно на Экономическом саммите по устойчивому развитию глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что цель не допустить повышение глобальных температур более чем на 1,5 градусов Цельсия «находится в реанимации и подключена к аппарату жизнеобеспечения». Главная проблема — огромный разрыв в выбросах между странами «большой двадцатки» и бедными странами — не находит своего решения, отметил он.