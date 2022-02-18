В Чиланзарском районе Ташкента закрашена стена, на которой был нарисован портрет Альберта Эйнштейна с различными формулами.

Картина, нарисованная художником Inkuzart для учащихся 103-й школы, была местной достопримечательностью: «её любили дети, жители, к ней водили экскурсии», — сообщил в Facebook туроператор и гид Рустам Хусанов.





Фото: Рустам Хусанов / Facebook.

«Прежде на стене, в основном, был крупно написан мат и стояли пивные бутылки». — отметил он, назвав действие коммунальщиков абсолютно нелепым.

Сами Inkuzart в своём Telegram-канале опубликовал ролик с музыкой к юмористическому киножурналу «Ералаш», на котором показано, как художник рисует граффити, а потом рабочий закрашивает стену. «Спасибо чиланзарскому хокиму!» — гласит подпись к видео.

В 2020 году «Газета.uz» публиковала интервью с художником, которого называют местным Бэнкси.

Работы Inkuzart закрашивали и раньше. Это изображение мужчины в тюбетейке, который «стреляет» себе в голову из заправочного пистолета, нарисованное на фоне повышения цен на бензин в ноябре 2021 года, и граффити в виде длинной очереди за отечественными автомобилями, намекающее на монополию на этом рынке, появившееся в сентябре.