Место для вашей рекламы

Сейчас наружная реклама нарушает все мыслимые и немыслимые нормы градостроительства: мы видим видеоэкраны на тротуарах, на уровне головы человека, щиты буквально друг на друге на перекрестках. На пути же к высшей цели никакие мольбы родственников и знакомых не должны становиться исключением из правил.Поднять стоимость размещения рекламы
Далеко не всякий предприниматль озабочен этикой в вопросе размещения рекламы – все измеряется деньгами, которых всегда мало и бизнесу, и городу. Поэтому кажется, что если сделать дёшево, то и продать можно будет больше. Однако дальновидные руководители мыслят качеством, а не количеством.
Сейчас стоимость рекламы даже в центре города – недорогое удовольствие. Поэтому её содержание проверяют так, что проскальзывает
даже реклама наркотиков. Часто даже реклама в социальных сетях будет обходиться дороже. Можно последовать примеру
мэра Москвы Сергея Собянина, по инициативе которого столица России стала похожа на город, а не «Урикзор».
Бюджет только выиграет от дорогой и законной рекламы. Многократный рост цен на её размещение вынудит рекламодателей внимательнее относиться к её качеству.Благие намерения должны быть стабильными
Одна из типичных проблем в Узбекистане — неумение поддерживать что-то в нужном виде и контролировать соблюдение новых правил дольше месяца.
Вспомните, как у нас вводили очередные требования. Первый месяц штрафы, задержания, неподкупность, исполнительность, отчетность, результативность. Но затем всё по-старому. Так было с ремнями безопасности, ношением масок, передвижением между районами во время карантина и многим другим. Свои примеры пишите в комментариях.
Поэтому полномочия по контролю за соблюдением правил размещения наружной рекламы нужно передать на аутсорс предпринимателям, работающим во имя достижения большой цели. Комиссия должна фиксировать нарушения на местах и штрафовать нарушителей.
Пока же мы согласны на город-спам, мы будем жить в постоянном визуальном скандале, где кричащие цвета и яркость наружной рекламы заглушают шепот о самом важном – о безопасной и спокойной жизни.
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