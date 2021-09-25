Место для вашей рекламы

В XIX веке рекламу в основном рисовали обычные художники. Но уже в начале ХХ века этого стало недостаточно. Бизнесу потребовались узкие специалисты, которые умели бы рисовать шрифты, расставлять нужным образом акценты и понимать, что продаёт лучше. Такие специалисты обучались в школах художников-оформителей, которые открылись в Европе с появлением спроса.



В 1908 году началось производства первого в мире серийного автомобиля «Форд-Т». Очереди за этими машинами были не меньше, чем спустя 100 лет в Узбекистане за машинами отечественного производства. «Форды» стали рассекать по дорогам США и рост наружной рекламы вдоль шоссе не заставил себя долго ждать. Следующие 60 лет билборды охватили все крупные трассы Штатов.



Расцвет рекламы в США пришелся на послевоенные годы, когда американская мечта вошла в каждый дом и уставшие экономить американцы, наконец, смогли тратиться. В 1950-е годы больше всего рекламировали автомобили – производители призывали менять их хоть каждый год. Но нефтяной кризис 1973 года успокоил рост продаж, что отразилось и на рекламе. Теперь нужно было экономить бензин, но американские автомобили не особо умели это делать. Рекламировать стало нечего.