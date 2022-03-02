Санкции Европейского союза в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова не окажут влияния на «Металлоинвест» и другие компании холдинга USM, говорится в заявлении холдинга, опубликованном The Bell.

«Считаем санкции против основателя USM Алишера Усманова необоснованными и несправедливыми. Подчеркиваем, что речь идет о персональных санкциях, которые не оказывают влияния на предприятия группы USM. Алишер Усманов владеет менее 50% уставного капитала головной компании Холдинга ЮэСэМ и не контролирует предприятия группы», — говорится в сообщении.

Таким образом, внесение Алишера Усманова в санкционные списки ЕС не распространяет действие соответствующих санкций на компании холдинга, подчеркнули в USM.

РБК ранее объяснил, что означают санкции ЕС против российских бизнесменов. В общем виде ограничительные меры союза запрещают европейским компаниям и банкам любую экономическую активность с подсанкционным лицом, а также принадлежащими ему бизнесами. Однако Евросоюз внес в список только предпринимателей, а не связанные с ними компании.

28 февраля ЕС расширил санкционные списки из-за военной вторжения России на Украину. Ограничительные меры, помимо Алишера Усманова, коснулись ещё 25 человек.

В понедельник бизнесмен решил приостановить исполнение обязанностей главы Международной федерации фехтования из-за санкций Евросоюза «до восстановления справедливости». В списке ЕС говорится, что он поддерживал официальных лиц РФ, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Предприниматель заявил, что будет защищать свою честь и репутацию.

Алишер Усманов (состояние — 15,3 млрд долларов) — основатель и основной акционер холдинга USM (49%). USM принадлежат «Металлоинвест» и «Мегафон». В декабре 2021 года холдинг продал 54% «МФ Технологии», который контролирует одного из крупнейших холдингов рунета VK (бывшая Mail.ru Group).

В Узбекистане бизнесмен финансирует строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия Узбекистана, в том числе по регенерации архитектуры модернизма. Связанные с ним российские компании приобрели долю в «Капиталбанке» и «Ахангаранцементе».