Основатель холдинга USM, российский бизнесмен Алишер Усманов приостановил выполнение своих обязанностей президента Международной федерации фехтования «до восстановления справедливости». Об этом говорится в заявлении на сайте федерации.

Напомним, 28 февраля Европейский союз ввёл санкции в отношении Алишера Усманова и других богатейших россиян и руководителей российских компаний в связи с военной операцией, которую Россия ведёт в Украине.

«Считаю такое решение несправедливым, а причины, которыми оправдываются санкции, представляют собой набор ложных и порочащих меня обвинений, порочащих мою честь, достоинство и деловую репутацию. Я буду использовать все законные средства для защиты своей чести и репутации», — говорится в заявлении Алишера Усманова.

Алишер Усманов (состояние — 15,3 млрд долларов) — основатель и основной акционер холдинга USM (49%). USM принадлежат «Металлоинвест» и «Мегафон». В декабре 2021 года холдинг продал 54% «МФ Технологии», который контролирует одного из крупнейших холдингов рунета VK (бывшая Mail.ru Group).

В Узбекистане бизнесмен финансирует строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия Узбекистана, в том числе по регенерации архитектуры модернизма. Связанные с ним российские компании приобрели долю в «Капиталбанке» и «Ахангаранцементе».

В документе о санкциях ЕС говорится, что Усманов — «прокрёмлевский олигарх, особенно близкий к президенту России Владимиру Путину».

«Его называют одним из любимых олигархов Владимира Путина. Он считается одним из российских бизнесменов-чиновников, которым доверено обслуживание финансовых потоков, но их положение зависит от воли президента», — отмечается в списке Евросоюза.

«Таким образом, он активно поддерживал материально или финансово российских лиц, принимающих решения, которые ответственны за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», — считают в ЕС.