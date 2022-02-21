Председатель «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков на совещании по развитию машиностроения 14 февраля объяснил президенту Шавкату Мирзиёеву причины очередей на покупку автомобилей Uzauto Motors. Часть его выступления была показана в передаче «Менимча» на телеканале «Узбекистан 24».

По данным Госкомстата, в 2021 году UzAuto Motors выпустила 236,6 тысячи автомобилей, что на 43,4 тысячи (15,5%) меньше, чем в 2020 году. Всего за прошлый год произведено 71082 Cobalt (-11%), 31466 Nexia (+52,6%), 51061 Gentra (+2%), 55068 Damas (+6,5%), 9915 Spark (-56,9%) и 17308 Labo (+91,8%).

Компания объясняла снижение производства перебоями в поставках полупроводников и логистических проблем в мире. В конце декабря производитель приостановил приём заявок на Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti до февраля и сообщил, что намерен «сосредоточиться на производстве уже предзаказанных автомобилей». Но к указанному срок компания не смогла возобновить контрактацию.

При этом за границу было экспортировано 28952 автомобиля на 281,8 млн долларов. Это на 10,4 тысячи авто больше, чем годом ранее.

«На сегодняшний день мы увеличили производство Lacetti с 51 тысячи до 80 тысяч. Этого тоже не хватает. Трудность заключает в том, что из-за невысокого уровня локализации мощности у производителей [комплектующих] в Корее были адаптированы к выпуску 30−50 тысяч автомобилей. Сейчас мы нашли решение этой проблемы — привозим всю локализацию сюда и доводим производство до 80 тысяч», — заявил глава «Узавтосаноат».

Из-за дефицита автомобилей появились «неправомерные схемы по реализации и приобретению автомобилей», о чём Uzauto Motors сообщала ещё в июле 2021 года. По данным компании, некоторые лица в обход системы продаж уступают очередь на получение автомобиля за деньги.

Шавкат Умурзаков подробнее описал схему продажи места в очереди. Сегодня при покупке автомобиля, произведенного в Узбекистане, автосалоны выдают документ, свидетельствующий о праве собственности (счёт-справка). Дилер оставляет у себя копию, а оригинал покупатель должен отнести в подразделение СБДД для оформления автомобиля на своё имя. Именно на этом этапе возникает коррупционный случай и нарушается очередь, пояснил он.

«В копии счёт-справки указывалась фамилия человека, который купил автомобиль у Uzauto Motors на основе договора. А оригинал справки выписывали на имя гражданина, [покупающего автомобиль] вне очереди, и предоставляли в ГАИ. Таким образом, нарушалась очередь. Мы это выявили. Это и приводило к коррупции», — отметил глава «Узавтосаноат».

По его словам, в настоящее время Uzauto Motors проводит интеграцию с базой данных СБДД, чтобы отказаться от использования счёт-справок.

«Теперь при оформлении договора VIN-номер (идентификационный номер автомобиля) автоматически попадает в базу. Когда будут забирать автомобиль, не нужно будет идти туда со счёт-справкой. Эта система будет запущена в марте. Дай бог, мы полностью избавимся от таких случаев», — заявил Шавкат Умурзаков.

Председатель «Узавтосаноат» сообщил, что если по итогам 2021 года сформировалась очередь на покупку 89 тысяч автомобилей Uzauto Motors, то на сегодняшний день этот показатель удалось снизить до 52 тысяч машин.

«Этого мало. Президент поручил до 1 мая резко сократить очередь и доставить все машины покупателям», — отметил он.

Мы писали, что на совещании президент Шавкат Мирзиёев поручил правительству в трёхдневный срок разработать проект постановления о снижении ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей в 2 раза, снизить себестоимость автомобилей на 5% и увеличить уровень локализации с 48% до 56%.

Президент также поставил задачу до 1 мая полностью устранить очереди на покупку автомобилей и снизить предоплату за машины Uzauto Motors с 85% до 50%. Депутат Расул Кушербаев заявлял, что достаточно предоплаты в 15%.