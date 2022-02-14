Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 14 февраля поручил Кабинету министров в трехдневный срок разработать проект постановления о снижении ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей в 2 раза, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Согласно сообщению, речь идёт о снижении пошлин с 30% до 15%.

На совещании отмечалось, что для удовлетворения растущего внутреннего спроса необходимо произвести в первом полугодии не менее 160 тысяч автомобилей.

Президент поручил ввести контроль за своевременной поставкой комплектующих, необходимых для производства 275 тысяч автомобилей к концу года.

«В то же время население сейчас ждет практических результатов в резком увеличении предложения на рынке автомобилей», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев поручил руководителям отрасли:

снизить себестоимость не менее чем на 5%, провести импортозамещение продукции на 100 млн долларов;

провести импортозамещение продукции на 100 млн долларов; освоить производство 600 видов комплектующих в рамках 23 проектов и увеличить уровень локализации с 48% до 56%;

запустить три проекта с объемом инвестиций 336 млн долларов — выпуск новых автомобилей Tracker, Onix и производство новых двигателей.

Исходя из внутреннего спроса, в 2022 году планируется экспорт продукции на сумму 410 млн долларов.

На совещании отмечалось, что этот показатель значительно ниже доступной мощности в отрасли. Поэтому поручено направить больше автомобилей на внутренний рынок и увеличить ежегодный экспорт до 500 млн долларов за счет комплектующих.

Отмечалась целесообразность внедрения опыта реализации комплектующих через крупные торговые сети России и Казахстана в другие страны.