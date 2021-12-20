Компания UzAuto Motors сообщила о вынужденной временной приостановке до 1 февраля приёма заявок на продажу машин Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti. Усилия компании будут сосредоточены на производстве уже предзаказанных автомобилей, говорится в заявлении.

«Компания UzAuto Motors обращается к вам в очень непростой момент. Мы все знаем, что логистические проблемы в портах и на железнодорожных маршрутах (контейнеры опаздывают до шести месяцев), а также перебои с поставками полупроводников во всем мире привели к затяжному кризису в мировой автомобильной промышленности. К сожалению, наша компания не стала исключением», — отмечается в заявлении.

«Несмотря на круглосуточное производство, несмотря на все усилия дилеров и самоотверженный труд сотрудников компании, очереди в автосалонах продолжают расти. Команда UzAuto Motors в октябре, ноябре и декабре сделала всё возможное для выполнения своих контрактных обязательств, причём без потерь для качества. Но каждый раз, когда компании практически удавалось справиться с ситуацией, произвести ранее недопоставленные автомобили и почти вернуться к нормальному рабочему ритму, очередной сбой отбрасывал нас всех назад. В этих условиях у компании нет другого выхода, как лишь последовать примеру ряда других мировых автомобилестроителей», — отметили в UzAuto Motors.

«Нам нелегко было принять это решение, но в сложившихся обстоятельствах компания считает своим главным приоритетом производство машин по сделанным ранее заявкам. Мы приносим самые искренние извинения нашим потенциальным покупателям, которые временно не смогут заказать новый автомобиль», — говорится в заявлении.