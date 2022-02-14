Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 14 февраля высказался о работе, проводимой в автомобильной промышленности страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Отмечалось, что за последние четыре года началась трансформация отрасли, в «Узавтосаноат» привлечены иностранные специалисты.

В отрасли создана конкурентная среда за счет создания новых предприятий с участием иностранных компаний и отмены акцизов, говорится в сообщении.

В результате за последние четыре года производство автомобилей увеличилось в 1,8 раза, а экспорт отрасли увеличился в 2,7 раза. Также освоен выпуск 2600 наименований комплектующих.

UzAuto Motors получила «стабильный» кредитный рейтинг от Fitch Ratings и Standard & Poor’s и разместила еврооблигации на сумму 300 млн долларов на международных финансовых рынках.

Президент поручил председателю компании «Узавтосаноат» Шавкату Умурзакову «неустанно трудиться для увеличения производства и полного удовлетворения потребностей населения». Поставлена задача найти новые подходы и решения проблем, связанных с глобальным дефицитом микросхем и проблем с логистикой.

Глава государства заявил, что машиностроение должно быть одним из «драйверов» отрасли.

Согласно пятилетней Стратегии развития, планируется увеличение производства автомобилей в 1,4 раза и увеличение экспорта в 2 раза.

В связи с этим Шавкат Мирзиёев поручил к 1 мая полностью устранить очереди на покупку автомобилей и снизить размер предоплаты за автомобили UzAuto Motors с 85% до 50%.

Кроме того, на Шавката Умурзакова возлагается личная ответственность за налаживание в течение недели прозрачной системы торговли автомобилями без влияния человеческого фактора, а также ликвидацию искусственных очередей и коррупции в сфере.

Депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев ещё в ноябре 2020 года критиковал UzAuto Motors за предоплату в 85%. Он сообщал, что покупатели при заключении контрактов с UzAuto Motors могли бы вносить предоплату ниже 85% от стоимости автомобиля, так как по законодательству достаточно и 15%.

В интервью «Газете.uz» в начале февраля парламентарий отметил, что президент свои указом от 14 сентября 2021 год внёс изменения в законодательство и исключил пункт о 15-процентной предоплате, то есть с 1 декабря отменено требование об обязательном установлении предоплаты в договорах на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключаемых хозяйствующими субъектами с долей государства 50% и более. Uzauto Motors является акционерной компанией, но ей полностью владеет Uzauto Passenger Vehicles Management, которая, в свою очередь, принадлежит «Узавтосаноат» (100% владеет Министерство финансов).

«Если бы это изменение было осуществлено в соответствии с законом, мы бы могли оказать на него какое-то влияние. К сожалению, мы не знали об этом, потому что это был не закон, а указ президента», — заявил он.

Расул Кушербаев заявил, что Антимонопольный комитет разрабатывал предложение о снижении предоплаты.

«Мое личное мнение, что максимальная предоплата не должна превышать 50%. Точную цифру антимонопольное управление пока не назвало. Возможно, они и не скажут заранее. Но я так думаю — максимум 50%. В целом, если рассматривать предоплату как аванс, достаточно 15%. Потому что так было согласно предыдущему порядку», — отметил он.