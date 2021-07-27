UzAuto Motors сообщила о планах синхронизации базы данных продаж компании с базой регистрации новых автомобилей ГУБДД МВД. Это делается для предотвращения нелегальных схем покупки и продажи новых автомобилей.
Проект реализуется совместно с Агентством по противодействию коррупции при поддержке ГУБДД и Министерства по развитию ИТ и коммуникаций. Он, в частности, позволит сделать невозможным факт уступки очереди на получение автомобиля, предотвратив появление незаконных схем обогащения.
В компании отметили, что во время пандемии и в условиях мирового дефицита полупроводников ей удалось избежать полной остановки заводов и сокращения рабочих мест. Тем не менее, резкий спад производства произошёл, что привело к дефициту новых машин.
На этом фоне появились «неправомерные схемы по реализации и приобретению автомобилей». «Несмотря на наличие прозрачной системы продажи и различных защитных мер компании против коррупции, некоторые лица находят новые методы обойти систему и извлечь личную выгоду», — говорится в сообщении.
Посредством системы продаж были выявлены участившиеся случаи заключения одним лицом 10, 20 и даже 200 договоров на приобретение автомобилей. Изучение показало, что эти лица «превратили в бизнес сложившуюся ситуацию и заключают договора с целью дальнейшей уступки своей очереди».
В UzAuto Motors отметили недовольство клиентов сложившейся ситуации. Однако, по данным компании, UzAuto Motors и правоохранительные органы не могут принять оперативные меры для проведения уголовного расследования, поскольку за текущий год не поступило ни одной жалобы касательно так называемых «шапок».
«Участие в незаконных сделках уголовно наказуемо для всех её участников, и гражданский долг каждого сообщать о данных инцидентах», — подчеркнули в компании.
Клиенты, в процессе покупки автомобиля столкнувшиеся со случаями вымогательства или других видов коррупции, либо с отсутствием договоров на покупку той или иной модели автомобиля, могут обратиться в колл-центр UzAuto Motors по номеру 78−141−77−77 либо позвонить на номер 10−07 Генеральной прокуратуры Узбекистана. Конфиденциальность данных гарантирована, отметили в компании.
Islam Djamalov
самый лучший метод ликвидировать очереди на покупку авто — убрать таможенные пошлины на импорт авто. и не нужно много лишних телодвижений делать..
Алишер Хурсандов
“Изучение показало, что эти лица „превратили в бизнес сложившуюся ситуацию и заключают договора с целью дальнейшей уступки своей очереди“.
UzAuto Motors и правоохранительные органы не могут принять оперативные меры для проведения уголовного расследования, поскольку за текущий год не поступило ни одной жалобы касательно так называемых „шапок“..“
Мне одному кажется, что в этих предложениях — большое лукавство? Типа — нет жалоб — можно и не расследовать преступления. Может, это скорее выгодно кое-кому из самой компании?
Сергей Малевин
Так ведь капитализм. Не возбраняется делать маленький бизнес на всём. Как там в капитализме? Если есть спрос, то будет и предложение, даже если и немного дороже. Рынок ведь сам должен расставить всё на свои места. Поэтому просто не мешайте вашему хвалёному рынку.
Бабур Рахимов
Снова борятся не с причиной, а следствием. Тратят на это силы и средства, выдавая за героические поступки. Жизнь ничему не учит. Устраните причину — дефицит и очереди и следствие в виде зарабатывающих ловкачей пропадёт само по себе.
Slava K
Неужели любому в салоне дадут 200 договоров на одно имя на 200шт машин?
Нет.
Только своему, родному.. который потом будет “делиться“.
Неужели хваленый SAP в системе учета очереди “НЕ ВИДИТ“, что ФИО покупателя на 200 машин одна и та же?
Видит конечно, но не очень то и нужно. откуда “пойда“ будет?
“Шапкя“ практически исчезла, точнее видоизменилась — “уступкя“ теперь называется.
Написала SMM служба ерунду очередную, на всех сайтах перепечатали..
Отказывается человек от машины, “уступает“ — просто удалять его из очереди, БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ УСТУПИТЬ свою очередь другому.
Отказался — вышел из очереди.
Так просто.. и так невыгодно для УзАвто и Автосалонов.
И еще вопрос — 200договоров взял человек и внес предоплату на 200 машин!
Где налоговая полиция?? Ау!
Вы представляете сколько миллиардов “засветилось“ на предоплате одного жадного человека?* Почему вы ему не хотите задать вопрос — откуда деньги на 200 предоплаты автомобилей?
Вопрос острый и неудобный.. и в бюджет что то перепадет.. но это если НАЛОГОВАЯ “заметит“.. а тут. просто чудо-чудесное.. “НЕ ВИДИТ!“
Путь попробует в магазинчике продавец на пробить чек на кока-колу и хлеб.. его сразу повяжут налоговики.
А тут “хороший“ (наверняка необычный или просто знакомый) Человек раскошелился на предоплату 200 автомобилей!
Налоговики ему “стесняются“ вопросы задавать?
И тому кто взял 20, 10 договоров — откуда деньги???
Автопром, дорогой!
Уйди в небытие, пожалуйста. От имени потенциальных покупателей автомобилей пишу!
Торгуешь чужими машинами, выдавая за свои (Шкода, КИА, Шевроле и пр) — дай и другим продавать.. с такими же условиями, т.е. без пошлин.
Официально. С гарантией.
Автопром себя дискредитировал — дальше некуда!
Alex fer
Просто не надо в очереди менять заказчика, если отказался следующий по очереди, а его в конец