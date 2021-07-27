UzAuto Motors сообщила о планах синхронизации базы данных продаж компании с базой регистрации новых автомобилей ГУБДД МВД. Это делается для предотвращения нелегальных схем покупки и продажи новых автомобилей.

Проект реализуется совместно с Агентством по противодействию коррупции при поддержке ГУБДД и Министерства по развитию ИТ и коммуникаций. Он, в частности, позволит сделать невозможным факт уступки очереди на получение автомобиля, предотвратив появление незаконных схем обогащения.

В компании отметили, что во время пандемии и в условиях мирового дефицита полупроводников ей удалось избежать полной остановки заводов и сокращения рабочих мест. Тем не менее, резкий спад производства произошёл, что привело к дефициту новых машин.

На этом фоне появились «неправомерные схемы по реализации и приобретению автомобилей». «Несмотря на наличие прозрачной системы продажи и различных защитных мер компании против коррупции, некоторые лица находят новые методы обойти систему и извлечь личную выгоду», — говорится в сообщении.

Посредством системы продаж были выявлены участившиеся случаи заключения одним лицом 10, 20 и даже 200 договоров на приобретение автомобилей. Изучение показало, что эти лица «превратили в бизнес сложившуюся ситуацию и заключают договора с целью дальнейшей уступки своей очереди».

В UzAuto Motors отметили недовольство клиентов сложившейся ситуации. Однако, по данным компании, UzAuto Motors и правоохранительные органы не могут принять оперативные меры для проведения уголовного расследования, поскольку за текущий год не поступило ни одной жалобы касательно так называемых «шапок».

«Участие в незаконных сделках уголовно наказуемо для всех её участников, и гражданский долг каждого сообщать о данных инцидентах», — подчеркнули в компании.

Клиенты, в процессе покупки автомобиля столкнувшиеся со случаями вымогательства или других видов коррупции, либо с отсутствием договоров на покупку той или иной модели автомобиля, могут обратиться в колл-центр UzAuto Motors по номеру 78−141−77−77 либо позвонить на номер 10−07 Генеральной прокуратуры Узбекистана. Конфиденциальность данных гарантирована, отметили в компании.