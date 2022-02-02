Компания UzAuto Motors не возобновила приём заявок на свои автомобили Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti, хотя планировала начать контрактацию с 1 февраля.

По данным источника «Газеты.uz» в автомобильной отрасли, автопроизводитель столкнулся с проблемами после массового отключения электроэнергии в стране 25 января. Перебои в энергоснабжении привели к проблемам с подачей газа, что также повлияло на работу структурных предприятий по производству комплектующих.

Ещё одним фактором называется очередь покупателей и перекупщиков. Согласно базе данных клиентов UzAuto Motors, в 2021 году более 40 тысяч контрактов было заключено для дальнейшей перепродажи.

В 2020 году мощность производства составляла 280 тысяч автомобилей в год, а количество заявок на покупку было около 240 тысяч заявок. Однако на середину декабря 2021 года платежеспособный заявленный спрос составил свыше 325 тысяч — столько заявок на новые автомобили было зарегистрировано с начала года, тогда как объём производства составил 236,6 тысячи.

Из-за перекупщиков формируется избыточный спрос и возникают коррупционные элементы, отметил источник. По этой причине компания вынуждена принять «временные меры по недопущению перепродажи новых автомобилей».

Когда именно UzAuto Motors возобновит приём заявок, пока неизвестно.

20 декабря компания сообщила, что вынуждена остановить контрактацию автомобилей из-за перебоев с поставками полупроводников и логистических проблем в мире. Автопроизводитель намеревался «сосредоточиться на производстве уже предзаказанных автомобилей».

По данным Госкомстата, в 2021 году UzAuto Motors выпустила 236,6 тысячи автомобилей, что на 43,4 тысячи (15,5%) меньше, чем в 2020 году. Всего за прошлый год произведено 71082 Cobalt (-11%), 31466 Nexia (52,6%), 51061 Gentra (+2%), 55068 Damas (+6,5%), 9915 Spark (-56,9%) и 17308 Labo (+91,8%).

За границу было экспортировано 28952 автомобиля на 281,8 млн долларов. Это на 10,4 тысячи авто больше, чем годом ранее.