В пятницу под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится видеоселекторное совещание «по вопросам выведения на новый уровень работы по обеспечению безопасности дорожного движения на основе принципа „Безопасная и ровная дорога“». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Ожидается, что на совещании «будут определены важные задачи, направленные на коренное совершенствование этой сферы», говорится в сообщении.

Это будет первое совещание, посвящённое исключительно безопасности дорожного движения, которое проведёт президент. До этого он высказывался о тех или иных аспектах безопасности дорожного движения в своих других выступлениях.

Накануне президент заявил о планах снизить разрешённую скорость в Ташкенте с 70 до 60 км/ч и вернуть в столицу трамвайное движение.

26 января Шавкат Мирзиёев заявил, что на дорогах в Узбекистане людей умирает «больше, чем от коронавируса». Он поручил «создать условия для безопасного движения на дорогах, резко сократить количество аварий и смертности».

Днём ранее глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, бывший пресс-секретарь президента Комил Алламжонов заявил, что «с сегодняшнего дня» начинает «борьбу за сокращение числа ДТП и случаев смерти людей на дорогах».

Основатель автошколы Avtotest подтвердил, что стоит за созданием первого в стране экзаменационного центра сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. Он отверг обвинения в монополии и конфликте интересов, подчеркнув, что правила игры установило государство, и что рынок открыт для предпринимателей, которые могут создать условия, соответствующие установленным требованиям.

«Я горжусь тем, что мне удалось создать качественный и эффективный экзаменационный центр, где нет человеческого фактора, кумовства, знакомых и коррупции», — сказал Комил Алламжонов.

Он назвал активное участие в борьбе с этими недостатками, о которых теперь стали говорить открыто, «своим гражданским долгом».

«Видя ситуацию на дорогах, я каждый раз, отпуская своих детей в школу, сижу как на иголках, пока они не вернутся домой. Я молюсь и прошу Всевышнего уберечь их», — описал Комил Алламжонов текущее состояние сферы безопасности дорожного движения.

«Газета.uz» много лет пытается привлечь внимание правительства и общественности к необходимости изменения подходов к обеспечению безопасности на дорогах. Материалы на эту тему собраны под тегом «безопасность дорожного движения».