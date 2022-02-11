В пятницу под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится видеоселекторное совещание «по вопросам выведения на новый уровень работы по обеспечению безопасности дорожного движения на основе принципа „Безопасная и ровная дорога“». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Ожидается, что на совещании «будут определены важные задачи, направленные на коренное совершенствование этой сферы», говорится в сообщении.
Это будет первое совещание, посвящённое исключительно безопасности дорожного движения, которое проведёт президент. До этого он высказывался о тех или иных аспектах безопасности дорожного движения в своих других выступлениях.
Накануне президент заявил о планах снизить разрешённую скорость в Ташкенте с 70 до 60 км/ч и вернуть в столицу трамвайное движение.
26 января Шавкат Мирзиёев заявил, что на дорогах в Узбекистане людей умирает «больше, чем от коронавируса». Он поручил «создать условия для безопасного движения на дорогах, резко сократить количество аварий и смертности».
Днём ранее глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, бывший пресс-секретарь президента Комил Алламжонов заявил, что «с сегодняшнего дня» начинает «борьбу за сокращение числа ДТП и случаев смерти людей на дорогах».
Основатель автошколы Avtotest подтвердил, что стоит за созданием первого в стране экзаменационного центра сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. Он отверг обвинения в монополии и конфликте интересов, подчеркнув, что правила игры установило государство, и что рынок открыт для предпринимателей, которые могут создать условия, соответствующие установленным требованиям.
«Я горжусь тем, что мне удалось создать качественный и эффективный экзаменационный центр, где нет человеческого фактора, кумовства, знакомых и коррупции», — сказал Комил Алламжонов.
Он назвал активное участие в борьбе с этими недостатками, о которых теперь стали говорить открыто, «своим гражданским долгом».
«Видя ситуацию на дорогах, я каждый раз, отпуская своих детей в школу, сижу как на иголках, пока они не вернутся домой. Я молюсь и прошу Всевышнего уберечь их», — описал Комил Алламжонов текущее состояние сферы безопасности дорожного движения.
«Газета.uz» много лет пытается привлечь внимание правительства и общественности к необходимости изменения подходов к обеспечению безопасности на дорогах. Материалы на эту тему собраны под тегом «безопасность дорожного движения».
Аюб
А огроменные штрафы когда рассмотрите?!
S M
А состояние дорог и ремонт будут обсуждать?
Sego Sego
в Узбекистане от туберкулеза умирает людей больше, чем погибает в ДТП, почему Алламжонов не объявляет войну туберкулезу? это не пополнит бюджет автотеста?
Рустам Якубов
Почему только в Ташкенте?! ДТП происходят, даже не в малом количестве, в других городах, селах тоже.