В ближайшее время выйдет постановление президента об ограничении максимальной скорости движения в Ташкенте до 60 км/ч. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев 10 февраля в рамках визита в Самаркандскую область.

Глава государства во время осмотра строящегося подземного тоннеля в Самарканде рассказал о создании Концепции обеспечения безопасности дорожного движения и сказал:

«В ближайшее время в Ташкенте выйдет решение об установлении максимальной [разрешённой] скорости 60 км/ч», — цитирует его «Дарё».

Согласно проекту Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в стране на 2018−2022 годы, максимальную разрешенную скорость движения транспорта в городах и населенных пунктах Узбекистана предлагалось снизить с 70 до 60 км/ч, но в итоге предложение не было одобрено.

В качестве эффективных мер регулирования скорости ВОЗ рекомендует перестройку улиц с добавлением компонентов, успокаивающих движение (приподнятые пешеходные переходы, островки безопасности, сужения и изгибы проезжей части, круговое движение на перекрестках и другие), установление скоростных ограничений в соответствии с функциональным предназначением каждой дороги (например, возле школ и детсадов — 30 км/ч), обеспечение соблюдения скоростных ограничений и повышение осведомленности об опасности высокой скорости.

Глава представительства ВОЗ Лианн Куппенс в мае 2021 года сообщала, что такой недорогой способ, как снижение скорости, может значительно изменить ситуацию со смертностью на дорогах.

Новость дополняется.







