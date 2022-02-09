В Узбекистане высокие ставки таможенных пошлин на импорт автомобилей, их можно было бы пересмотреть. Об этом на своей странице в Linkedin заявил заместитель председателя правления компании «Узавтосаноат» Азизбек Шукуров.

Пост замглавы компании был посвящен статье экономиста Юлия Юсупова «Сколько мы теряем из-за монополии автопрома?», опубликованной на Kun.uz.

Экономист в своей статье отметил, что получение сертификации является одним из барьеров для импорта автомобилей, в том числе от брендов мировых автопроизводителей. Он предложил отказаться от обязательной сертификации, по крайней мере для моделей, уже имеющих международно признанные сертификаты.

Антимонопольный комитет также отмечал сложность процедуры сертификации и климатических испытаний ввозимых автомобилей — для автомобилей, завозимых дилерами иностранных компаний, установлены завышенные требования стандартизации и климатических испытаний.

Азизбек Шукуров задался вопросом, в какой стране мира, где имеется автомобильная промышленность, нет сертификационных требований. Он также заявил, что «Узстандартом» признаются сертификаты Европейской экономической комиссии ООН, тогда как Китай и США не признают такие сертификаты и «требуют получение сертификатов по своим специфическим требованиям».

Юлий Юсупов также остановился на климатических испытаниях ввозимых автомобилей, которые импортёр должен провести для сертификации. Замглавы «Узавтосаноат» отметил, что такое требование не устанавливается для физических лиц.

Экономист на основе своих расчётов отметил, что для получения сертификата импортёру придётся потратить в среднем 51,3 тысячи евро.

«Среднее время актуальности марки автомобиля — около трёх лет. За этот период, учитывая высокие итоговые цены, много авто в Узбекистане импортёр не продаст. Предположим, что по одному сертификату (выданному, напомню, на авто определённой марки с определённым двигателем) за три года удастся в среднем продать 20 автомобилей. Стоимость одного среднего автомобиля должна возрасти на 2565 евро (51300/20). Между тем стоимость сертификации для физического лица составляет 3,5−4 млн сумов на автомобиль», — написал он.

Азизбек Шукуров спросил, кто из производителей/импортёров составляет бизнес-план из расчёта продаж 20 автомобилей за 3 года и как такой малый объём может окупить инвестиции в создание/содержание дилерского центра даже при отмене требования по сертификации.

Он также заявил, что автомобили российского производства (с соответствующим сертификатом), например Lada, не облагаются таможенными пошлинами.

По его словам, цены на автомобили Uzauto Motors в бюджетном сегменте «ниже, чем те же автомобили производимые General Motors в других странах».

«К примеру, цены на Chevrolet Spark в Корее — около 8 тысяч долларов и выше (в Узбекистане стартует от 73,4 млн сумов — ред.), Nexia в Египте — около 11 тысяч долларов и выше (Uzauto Motors — от 87,3 млн сумов), Cobalt в Бразилии — около 15 тысяч долларов и выше (Uzauto Motors — от 97 млн сумов)», — сообщил он.

«При этом я согласен с мнением, что ставки таможенных пошлин высокие и их можно было бы пересмотреть», — добавил представитель компании. Сейчас «растаможка» иномарки в среднем составляет более 50% от стоимости авто, при отсутствии сертификата о происхождении товара ставка может превысить стоимость машины.

Стоит отметить, что Бразилия прекратила выпуск Cobalt в 2020 году с запуском производства Onix.

Chevrolet Spark для рынка США выпускает корейский завод General Motors. При этом продающиеся в Украине и странах СНГ Chevrolet Spark (он же Ravon R2) собирают в Узбекистане. Относительно корейских они считаются предыдущим поколением и при сравнимых размерах существенно отличаются дизайном.

«Газета.uz» ранее сообщала, что компания UzAuto Motors получила таможенные льготы и преференции на 1,9 трлн сумов ($177,6 млн) за шесть месяцев 2021 года. Это льготы по таможенным пошлинам, акцизному налогу и НДС, предоставляемых актами президента и Кабмина. Несмотря на снижение производства, по итогам девяти месяцев автопроизводитель увеличил чистую прибыль на 5,2% — до 1,23 трлн сумов (114 млн долларов по курсу ЦБ на 9 февраля).

В декабре компания UzAuto Motors сообщила, что приостанавливает до 1 февраля приём заявок на Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti. В это время компания намеревалась «сосредоточиться на производстве уже предзаказанных автомобилей». Но с февраля автопроизводитель не смог начать приём заявок из-за последствий блэкаута, которые привели к перебоям в работе заводов по выпуску комплектующих, а также из-за большого количества перекупщиков.

По данным Госкомстата, в 2021 году UzAuto Motors выпустила 236,6 тысячи автомобилей, что на 43,4 тысячи (15,5%) меньше, чем в 2020 году. Всего за прошлый год произведено 71082 Cobalt (-11%), 31466 Nexia (-52,6%), 51061 Gentra (+2%), 55068 Damas (+6,5%), 9915 Spark (-56,9%) и 17308 Labo (+91,8%).

За границу было экспортировано 28952 автомобиля на 281,8 млн долларов. Это на 10,4 тысячи авто больше, чем годом ранее.