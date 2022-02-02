Участок улицы над станцией метро «Туркистон» в Юнусабадском районе Ташкента провалился спустя шесть месяцев после ввода в эксплуатацию и до сих пор остаётся в разрушенном состоянии. «Газета.uz» попыталась изучить ситуацию.

Просевший участок 2 февраля 2022 года.

Торжественное открытие

29 августа 2020 года, в преддверии Дня независимости, открылись две новые станции Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена — «Юнусабад» и «Туркистон». Их строительство началось в 2016 году, продление линии обошлось в 103,8 млн долларов.

Фото: Пресс-служба президента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, участвовавший в открытии новых станций, отметил: «Построить эту дорогу (продление линии метро — ред.) было непросто. Мы нашли средства, привлекли специалистов из-за рубежа и детально отработали проект. На строительство ушло два года. Самое важное, это недорогой, безопасный и удобный вид транспорта».

В сообщении пресс-службы президента отмечалось, что 850-метровый отрезок линии проходил через участок, насыщенный грунтовыми водами. Сообщалось о применении в проекте немецкой технологии, благодаря которой водоносный пласт был преодолен с использованием железобетонных тюбингов.

Реконструкция улицы без тендера

Участок улицы, где произошло проседание асфальта. После презентации улицы была реконструирована. Фото: Пресс-служба президента.

Вместе со строительством новых станций была проведена реконструкция 2,2 км участка улицы Ахмада Дониша от улицы Амира Темура до ТКАД. Часть этой улицы над станцией «Туркистон» начала проседать уже с марта 2021 года — спустя шесть месяцев после открытия.

Согласно данным портала госзакупок, заказчиком проекта была инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента. Закрытым распоряжением Кабинета министров №162−7 от 17 марта 2020 года подрядчиком без тендера была выбрана компания Transyo`lqurilish-Jizzax.

Разработчиком проекта выступил проектный институт Allegro Develop Plast (позже переименован в Allegro Develop Project), который также проектировал велодорожки, улицу Фаргона йули, новуюавтодорогу в Сергелийский район и другие проекты.





Согласно документам проекта, Allegro Develop Plast также давал заключение по результатам инженерно-геологическим исследования строительной площадки (изучение условий места, в том числе рельефа, геологического строения почвы, гидрогеологических условий, состояния грунта и др.).

Договор между заказчиком и Transyo`lqurilish-Jizzax был подписан 22 апреля 2020 года. Стоимость работ предварительно оценивалась в 61,2 млрд сумов, но позже выросла до 81,18 млрд сумов, что указано в дополнительном соглашении от 24 декабря 2020 года.

Реализация проекта финансировалась из местного бюджета Ташкента.

О компаниях Transyo`lqurilish-Jizzax и Allegro Develop Plast

Компания Transyo`lqurilish-Jizzax зарегистрирована в Ташкенте 31 мая 2018 года. Основной вид деятельности — строительство дорог и шоссе. Учредителем указано ГУП Transyo`lqurilish при Комитете по автомобильным дорогам, руководителем — Рабимкул Исламов.





Allegro Develop Plast (Allegro Develop Project) зарегистрирована в Ташкенте 20 января 2015 года. Занимается разработкой проектов дорожного строительства. Учредителем указан Жураходжаев Жасурходжа Баходирходжа угли.

Проектный институт входит в холдинг Durable Group (Durable Beton, Grand Road Tashkent, City Net IT Engineering, Сonstant Chemicals), торговым знаком которого владеет компания хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаев J-United Group.

В конце августа прошлого года Allegro Develop Project поздравляла хокима, которого она назвала «уважаемым учителем», с присвоением звания «Заслуженный строитель Республики Узбекистан».

Проседание улицы





Получив от читателей сообщения о проседании улицы над станцией метро «Туркистон», «Газета.uz» решила посетить это место. Корреспондент редакции 2 февраля удостоверился, что часть дорожного полотна повреждена.





Вокруг разрушенного участка установлены металлические ограждения. Движение транспорта организовано в объезд.





Можно также заметить проседание грунта под светофором и тротуаром, мусор внутри образовавшейся ямы, почти стёртую разметку.





При этом светофоры продолжают работать.





Рядом с участком можно увидеть старый паспорт проекта.





Из-за ограждений пешеходам приходится перемещаться по проезжей части.

«Газета.uz» связалась с Transyo`lqurilish-Jizzax, где сообщили, что участок начал проваливаться ещё в марте 2021 года.

«Служба безопасности республики (СГБ — ред.) год проводила проверку вместе с четырьмя независимыми лабораториями. Виновные определены, [с декабря] Транспортная прокуратура ведёт следствие», — заявили в компании.

Представитель подрядчика сообщил, что компания занималась только дорожным покрытием.

«Если под дорогой нет основания, она не будет держаться… Метро выкопали открытым способом, а после запуска [новых станций] открытую часть закопали валом, трамбовку не сделали. Сейчас почва, которая не была утрамбована, постепенно опускается и утрамбовывается. Не было основания», — отметили в Transyo`lqurilish-Jizzax.





В компании заявили, что основанием дороги занималось предприятие треста «Куприккурилиш» при компании «Узбекистон темир йуллари», которая занималась строительством новых станций метро. В частности, уголовное дело открыто в отношении должностных лиц мостостроительного отряда №67 треста «Куприккурилиш» и заказчика, который принимал объект, заявили в Transyo`lqurilish-Jizzax.

Подрядчик после проседания грунта пытался провести ремонт и потратил на это около 1 млрд сумов, но из-за неоплаты услуг со стороны заказчика прекратил работы.





«Ремонт будет делать тот, кто виноват в этом, и за свой счёт. Если мы заключим договор и нам заплатят, мы можем сделать верхнюю часть, но основание должны сделать те, кто строил метро», — сообщили в Transyo`lqurilish-Jizzax.

«Газета.uz» для получения комментария связалась с офисом первого заместителя хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Бахтиёра Рахманова, но там сообщили, что за проект отвечает «Служба единого заказчика». Редакции не удалось дозвониться до руководителя предприятия.

Уголовное дело

«Газета.uz» сделала запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры по поводу уголовного дела. В ведомстве сообщили, что 14 декабря 2021 года в отношении должностных лиц Дирекции по строительству линий Ташкентского метрополитена и «Службы единого заказчика» при хокимияте Ташкента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса («Должностная халатность»). Ведётся следствие.

По данным Генпрокуратуры, дирекция не осуществила на должном уровне технический надзор строительства, а заказчик не изучил дорожно-строительные работы в установленном порядке, из-за чего произошло проседание участка улицы Ахмада Дониша.

Отметим, что на реконструированной улице Фаргона йули также наблюдалось проседание грунта, после чего улицу приходилось ремонтировать.